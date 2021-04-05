برنامج الزيارات المتبادلة بين الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة (تواصل)

سارة الثبيتي _مكة المكرمة

نظمت جمعية شفاء الخيرية بالتعاون مع مركز التنمية الإجتماعية بمكة المكرمة يوم الأحد الرابع من الشهر الجاري برنامج الزيارات المتبادلة بين الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة (تواصل) والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف ودعم الشراكات بين الجمعيات الخيرية بمكة.

وقد كان بأستقبالهم مدير عام جمعية شفاء الأستاذ.. عبدالرحمن بن سالم البليهشي وبعض منسوبي الجمعية من إداريين ومسؤولين وطاقم طبي.

حيث استضافت الجمعية بمقرها عدداً من جمعيات محافظة (أضم) وبدأ اللقاء بجولة تعريفية بمقر الجمعية شملت المركز الطبي ومركز الكلى ومركز العلاج الطبيعي كما تم عرض أنشطة الجمعية وبرامجها.

تلا ذلك الرد على استفسارات الحضور بمشاركة ممثلي الجمعيات.

وأختتمت الزيارة بعدة توصيات تدعم التكامل والتعاون بين الجمعيات في جميع المجالات.