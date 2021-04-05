المنهالي وحضارة مصر

جدة – فؤاد الجهني ضمن احتفاليات جمهورية مصر العربية بنقل موكب المومياوات الملكية المصرية لتصل إلى متحف الحضارة

شارك الفنان الاماراتي طارق المنهالي فرحة المصريين والعرب باغنية رائعة من كلماته حملت اسم (( حكاية حضارة )) وألحان الفنان فادي الساري …

حيث خاطب الفنان طارق المنهالي … الشعب المصري عند طرحه للاغنية بقوله

مع تحرك الموكب الحضاري فاض الشعور إليكم مهنئًا يغنّي مبارك وأول تجربة غنائية مصرية لي

هذا الإبداع الحقيقي للفنان طارق لم يكن وليد اللحظة … فهو فنان حمل صوت الأصالة أسمً وصفة … وكعادته قدم ويقدم لجمهوره أصالة المعنى بمفهوم الرقي … فشكراً من القلب نهديها إليه … وإلى الأمام يا صوت الأصالة الشجي

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