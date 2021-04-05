موعد الاختبارات النهائية لجميع الطلاب في السعودية بشهر رمضان

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد الاختبارات النهائية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية بهذا العام الدراسي الذي شهد الكثير من الصعوبات، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تقديم موعد الاختبارات لتعقد ببداية شهر رمضان الكريم بعد أن كان مقرر لها أن تكون في شهر شوال القادم، وبعد الكثير من التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الماضية عن الموعد النهائي للاختبارات، قامت الوزارة بالاستقرار على المواعيد ونعرضها لكم خلال المقال، ليعلمها جميع الطلاب الذين كانوا يترقبونها خلال الفترة الماضية.

موعد الاختبارات النهائية لطلاب السعودية

بعد أن تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم على أن الامتحانات النهائية سوف تكون في شهر شوال بعد عيد الفطر المبارك، اعترض فئة كبيرة من الطلاب على هذا الموعد للامتحانات، حيث أنه لا يتسنى لهم حضور وإقامة شعائر شهر رمضان المبارك بسبب انشغالهم بالمذاكرة، وذكروا بأن الموعد المناسب للامتحانات إما أن يكون قبل شهر رمضان الكريم، أو في هلال الأيام الأولى من شهر رمضان، لكي لا يحدث لهم اي نوع من أنواع التشتت أو التوتر، وعبر الطلاب عن رغبتهم هذه من خلال بعض الهاشتاقات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

تقديم الاختبارات النهائية ببداية شهر رمضان



وبعد طلب الكثير من المواطنين، استقبل خادم الحرمين الشريفين طلبات الطلاب بالكثير من الرحب والسعة، وذلك حرصًا منه على سلامة وراحة الطلاب، حيث قرر أن يتم انعقاد الامتحانات النهائية للطلاب في أول شهر رمضان الكريم، على أن يتم الانتهاء من أداء الامتحانات في العاشر من نفس الشهر الكريم، أما عن طلاب المرحلة المتوسطة فيبدأ الامتحانات الخاصة بهم في السادس من شهر رمضان على أن تنتهي في السابع عشر من شهر رمضان الكريم.