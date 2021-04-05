بحث الأهلية في حساب المواطن www.ca.gov.sa وخطوات عمل تسجيل جديد في البرنامج

الأهلية في حساب المواطن والتي يتابع الفرد السعودي الذي يرى انطباق شروط الأهلية عليه بالبحث اليومي عن نتائج القبول في برنامج حساب المواطن السعودي للحصول على الدعم الشهري، حيث يتضمن التسجيل الإلكتروني في الموقع الخدمي الكبير انطباق عدد من الشروط على المتقدمين للحصول على راتب حساب المواطن الشهري، ويتابع المسجلين الجدد مواعيد الإعلان عن نتائج الأهلية ليتم إدراج أسماؤهم في المستفيدين بالراتب في الشهر الجديد، والذي يكون الدفعة 41.

التسجيلات في الحصول على رواتب البرامج الاجتماعية

تسجيل حساب المواطن

هو برنامج من البرامج الاجتماعية التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة والذي جاء إطلاقه بعد إطلاق عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتعلق بطرق وسبل الإنفاق والترشيد العام فيه، كما تضمنت تلك الإصلاحات في رؤية 2030 رفع الدعم النقدي الذي كانت المملكة تقوم بتقديمه للمواطن على العديد من الخدمات والسلع، وأهمها المحروقات، مما قلص من فرص العمل وأدى لرفع الأسعار بما يضر سلبا بالمواطن الفقير أو الذي له دخل محدود، وتم إطلاق البرنامج الشهير لمساعدة المجتمع على تخطي تلك الإجراءات التي تؤثر سلبا عليهم وكان هذا البرنامج الكبير هو ثمرة هذا الإصلاح، وقد اشتمل على عدد من شروط التسجيل فيه يجب على الجميع اتباعها كما فتح باب التسجيل الإلكتروني للمستحقين فيه على أن يتم أولا الإعلان عن نتائج الأهلية ثم يتم تنزيل أسماء المستفيدين في الشهر الجديد، والذي يتم احتسابه شهريا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه أو تأخيره يوما أو يومين حسب أيام العطلات، على أن يتم إتاحة تقديم التظلمات على الصرف بعد خمسة أيام من صرف الدفعات النقدية الجديدة.

بحث الأهلية في حساب المواطن

يتم تسجيل المواطنين بشكل مستمر، الأفراد أو الأسر، في البرنامج الخدمي على أن يتابع المتقدمين طلب التسجيل الذي قام بتقديمه للتأكد من الموافقة على صرف الراتب الشهري له، ويكون باتباع عدد من الإجراءات التي من الهام اتباعها: