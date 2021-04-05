نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحث الأهلية في حساب المواطن www.ca.gov.sa وخطوات عمل تسجيل جديد في البرنامج في المقال التالي
الأهلية في حساب المواطن والتي يتابع الفرد السعودي الذي يرى انطباق شروط الأهلية عليه بالبحث اليومي عن نتائج القبول في برنامج حساب المواطن السعودي للحصول على الدعم الشهري، حيث يتضمن التسجيل الإلكتروني في الموقع الخدمي الكبير انطباق عدد من الشروط على المتقدمين للحصول على راتب حساب المواطن الشهري، ويتابع المسجلين الجدد مواعيد الإعلان عن نتائج الأهلية ليتم إدراج أسماؤهم في المستفيدين بالراتب في الشهر الجديد، والذي يكون الدفعة 41.
التسجيلات في الحصول على رواتب البرامج الاجتماعية
تسجيل حساب المواطن
هو برنامج من البرامج الاجتماعية التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة والذي جاء إطلاقه بعد إطلاق عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتعلق بطرق وسبل الإنفاق والترشيد العام فيه، كما تضمنت تلك الإصلاحات في رؤية 2030 رفع الدعم النقدي الذي كانت المملكة تقوم بتقديمه للمواطن على العديد من الخدمات والسلع، وأهمها المحروقات، مما قلص من فرص العمل وأدى لرفع الأسعار بما يضر سلبا بالمواطن الفقير أو الذي له دخل محدود، وتم إطلاق البرنامج الشهير لمساعدة المجتمع على تخطي تلك الإجراءات التي تؤثر سلبا عليهم وكان هذا البرنامج الكبير هو ثمرة هذا الإصلاح، وقد اشتمل على عدد من شروط التسجيل فيه يجب على الجميع اتباعها كما فتح باب التسجيل الإلكتروني للمستحقين فيه على أن يتم أولا الإعلان عن نتائج الأهلية ثم يتم تنزيل أسماء المستفيدين في الشهر الجديد، والذي يتم احتسابه شهريا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه أو تأخيره يوما أو يومين حسب أيام العطلات، على أن يتم إتاحة تقديم التظلمات على الصرف بعد خمسة أيام من صرف الدفعات النقدية الجديدة.
بحث الأهلية في حساب المواطن
يتم تسجيل المواطنين بشكل مستمر، الأفراد أو الأسر، في البرنامج الخدمي على أن يتابع المتقدمين طلب التسجيل الذي قام بتقديمه للتأكد من الموافقة على صرف الراتب الشهري له، ويكون باتباع عدد من الإجراءات التي من الهام اتباعها:
- يجب أولا أن تنطبق عليه شروط الأهلية وهي أن يكون المواطن سعودي الجنسية من أب أو أم سعوديين وأن يكون الراتب الشهري له أقل من 3000 ريال كما يجب ألا يكون من أصحاب العقارات أو السجل التجاري كما يجب ألا يكون من أراب دور الرعاية أو من معتادي السفر فترات طويلة خارج المملكة.
- يجب ثانيا أن يقوم بالتسجيل الأول على رابط حساب المواطن السعودي لعمل حساب جديد على الموقع.
- يكون للمتقدم بعمل حساب بنكي خاص به.
- يتم الدخول بشكل يومي على الحساب الشخصي الذي تم تسجيله، ثم يقوم بزيارة صفحة حساب الأهلية ليتعرف على النتائج.
- يتابع الذي تم الإعلان عن قبوله في البرنامج صرف الدفعات الجديدة في الحساب البنكي له بشكل شهري.
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