رابط نظام نور 1442 NOOR لتسجيل رياض الأطفال في السعودية

نعلن لكم رابط نظام نور 1442 والذي يبحث عنه الكثير من الأهالي بعد فتح باب تسجيل رياض الأطفال في مختلف أنحاء المملكة، حيث قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إمكانية تسجيل كل الطلاب في نظام نور في جميع مراحل الروضة، وذلك في جميع مناطق المملكة، وذلك مع ضرورة التزام أولياء الأمور بالشروط وتقديم كل الأوراق المطلوبة وكذلك المواعيد المقررة، ويعتبر تسجيل رياض الأطفال في نظام نور من الأشياء المهمة التي تشغل جميع أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الآباء في معرفة كيفية التقديم ومواعيد وشروط التقديم حتى يتمكنوا من التقديم لأبنائهم.

تسجيل رياض الأطفال في نظام نور 1442

وأعلنت وزارة التعليم بأنه يمكن الآن لوالد الطفل التقديم له للالتحاق برياض الأطفال من خلال الدخول على موقع نظام نور والبدء في إدخال البيانات الخاصة به، ويتم التقديم في نظام نور لطلاب رياض الأطفال باستخدام حساب ولي الأمر وإذا لم يمتلك حساب يقوم بالخطوات التالية بعد الدخول على الموقع الإلكتروني:

قم بالضغط علي زر حساب جديد.

قم بإدخال اسم المستخدم.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة ثم متابعة الخطوات.

قم بالدخول على نظام نور.

قم بإدخال الاسم وكلمة المرور والرمز المائي.

اضغط على إلحاق طالب جديد.

اختر قسم رياض الأطفال.

قم بإدخال البيانات المطلوبة للطفل والأب.

يتم تحديد المدرسة بعد موافقة البيانات.

قم بتقديم باقي المستندات إلي المدرسة مع وثيقة الكشف الطبي.

شروط التقديم في في رياض الأطفال

ويجب على الأهالي قبل التقديم لأبناءهم التأكد من توافر الشروط التالية وذلك حتى يتم قبول الطلب.