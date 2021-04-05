نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رمضان 1442 / 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد رمضان 1442 / 2021 في السعودية؛ ينتظر المسلمين حول العالم شهر رمضان كل عام بشوق ولهفة، لذلك نجدهم يبحثون كثيراً عن موعد شهر رمضان قبل أن يأتي بأيام وشهور، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على ميعاد شهر رمضان لعام 1442 / 2021 في السعودية.

موعد رمضان 1442 / 2021 في السعودية

يتم معرفة بداية شهر رمضان في السعودية بعد الاطلاع على الهلال في نهاية شهر شعبان، حيث يتم تحديد بداية شهر رمضان كل عام يوم 29 شعبان في وقت الغروب، كما يتم الكشف عن هلال شهر رمضان في وقت غروب الشمس، فإذا ظهر هلال رمضان فهذا يشير إلى أن أول يوم من شهر رمضان سوف يكون يوم الاثنين 12 أبريل 2021 ميلادياً، وإذا لم يتم رؤية هلال رمضان فهذا يشير إلى أن يوم الاثنين سوف يكون أخر يوم في شهر شعبان أي المتمم لشهر شعبان، وسيكون الثلاثاء الموافق 13 ابريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

متى يتم استكشاف هلال رمضان في السعودية

دائما ما يتم استطلاع هلال شهر رمضان في كل عام يوم 29 شعبان وقت غروب الشمس، حيث يصادف هذا اليوم يوم 11 ابريل لعام 2021، حيث يقوم الفلكيون باستكشاف هلال رمضان لتأكيد بداية شهر رمضان في المملكة العربية السعودية لعام 1442-2021.

متى موعد أول يوم رمضان في السعودية

وفقاً لما جاء في وسائل الإعلام السعودية عن موعد أول يوم رمضان، أن المصادر الفلكية بينت أن أول يوم من شهر رمضان لعام 1442 / 2021 سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021، كما أنه من المتوقع أن يكون رمضان هذا العام 30 يوم والله أعلى وأعلم.

رمضان في السعودية 2021 العد التنازلي

ينتظر الكثير قدوم شهر رمضان المبارك، فالأمة الإسلامية كلها تنتظر قدوم هذا الشهر بشوق ولهفه، وهذا الأمر يدفعهم لعد الأيام حتى يبدأ هذا الشهر الفضيل.

تشير المصادر الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يتكون بداية شهر رمضان عام 2021 يوم الثلاثاء في جميع الدول العربية وذلك نتيجة لصعوبة تحري الهلال لذلك سيكون يوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويكون يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الكريم.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم تقرير عن موعد رمضان 1442 /2021 في السعودية، موعد أول يوم رمضان في السعودية، متى يتم استكشاف هلال رمضان في السعودية.