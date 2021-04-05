” في القطيف.. لغير القادرين على الذهاب لمراكز اللقاح.. تطعيم المسنين وذوي الاحتياجات وذويهم في منازلهم وسط إجراءات إحترازية “

ماجد السبع – القطيف بدأ قسم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى القطيف المركزي، السبت 21 شعبان 1442هـ، في تقديم خدمات جديدة ومميزة تستهدف غير المسجلين ببرنامج الرعاية الصحية المنزلية وغير القادرين على الذهاب لمراكز اللقاح من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، لتطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت الحملة بتوجيه من الرئيس التشغيلي لشبكة القطيف الصحية الدكتور رياض الموسى وبدعم من رئيس مركز اللقاح بشبكة القطيف الدكتور مازن الزاير وبحضور مدير الرعاية الصحية المنزلية شوقي الصادق، ومشاركة الاختصاصي الاجتماعي فاضل علي المخلوق والدكتورة آلاء المطوع والدكتورة فاطمة الزاهر

والممرض أحمد المخرق والممرض جاسم أمان، وعلي خزعل واختصاصي الرعاية التنفسية عبدالكريم آل إبراهيم.

وتهدف الحملة من تقديم اللقاح للمستفيدين في منازلهم لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين، واستكمالًا للجهود الكبيرة والخطوات الاستباقية التي قامت بها حكومة المملكة منذ بداية جائحة كورونا، والتي كان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن قسم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى القطيف المركزي، أطلق صباح الأربعاء 26 رجب 1442هـ، حملة تطعيم تستهدف مستفيديه فقط من المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة في منازلهم، بلقاح كورونا.

الجذير بالذكر أن الحملة مستمرة للوصول لأكثر عدد ممن لايستطيعون الذهاب لمراكز اللقاحات المنتشرة في المحافظة .

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