Absher رابط تقديم قرض الضمان الاجتماعي من بنك التمويل الاجتماعي عبر بوابة النفاذ الموحد

رابط تقديم قرض الضمان الاجتماعي للمواطنين الراغبين على الحصول على قرض من بنك التمويل الاجتماعي بالمملكة وشروط الحصول على القرض والتقديم لطلب واحدا عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد في بوابة أبشر الإلكترونية، والذي يقوم بدور هام لمساعدة ذوي الدخل المنخفض من تحسين مستوى المعيشة بالحصول على قروض للمشروعات لصغيرة دون فوائد تحت مظلة رعاية المملكة، ومن الهام تنفيذ شروط الحصول على القرض وأيضا شروط الأهلية له.

بنك التمويل الاجتماعي لخدمات المواطنين

قرض الضمان الاجتماعي

يبحث لآلاف المستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي والمواطن العادي عن طرق الحصول على قروض بنك التمويل الاجتماعي لتمويل المشروعات الصغيرة التي تكون لتلك الأسر كفافا وطريقا للبحث عن طريق للعيش بكرامة في ظل التحديات الموجودة بالمجتمعات العربية، حيث يتم تقديم عددا من القروض الميسرة من البنك بشرط الالتزام بالعدد من الشروط الواجب توفرها في المستفيد وأيضا اتباع عدد من الخطوات، حيث تختلف باختلاف نوع القرض المطلوب ويكون كالتالي:

قروض الأرامل والمطلقات والتي تقوم المتقدمة ببيان إثبات الحالة الاجتماعية والاقتصادية لها ونوع القرض والمشروع المراد فتحه به.

قروض الزواج للشباب ويكون لتغطية نفقات الزواج لهؤلاء الشباب المقبلين على إكمال نصف الدين والعفاف.

قرض الأسرة وهو قرض لمشروعات تعين على تحسين الدخل الشهري لهم.

شروط الحصول على قرض بنك التمويل الاجتماعي

للحصول على هذا النوع من القروض يجب اتباع عدد من الشروط وفق الآليات التي تم تحديدها مسبقا ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أب أو أم سعودية، كما يتم بيان الدخل الشهري له على ألا يزيد عن 2000 ريال سعودي كما يكن من شروط قرض الاسرة أن يكون الأبناء تخطوا عمر الأربعة وعشرون عاما ولم يحصلوا على فرصة عمل بعد.

خطوات إنشاء حساب جديد للحصول على قرض الضمان الاجتماعي