تعديل موعد صرف حساب المواطن الدفعة 41 شهر أبريل 2021 – شعبان 1442

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عمر شويل - جدة تعديل موعد صرف حساب المواطن الدفعة 41 لشهر أبريل 2021 الذي يترقب الملايين في المملكة العربية السعودية وصولة في هذه الأيام المباركة التي تهل علي المسلمين وهي أيام شهر رمضان الكريم، حيث يمثل وصول دعم حساب المواطن الشهري في هذه الأيام طوق نجاه من متطلبات الحياه وخاصة المصروفات العالية التي يتم ضخها في شهر رمضان الكريم، من شراء العديد من أنواع الطعام المختلفة وكذلك الشراب نظرا لصوم الشخص ساعات طويله، لذا تلاحظ الكثيرون تغير الصرف من هذا الشهر والتي كان من المفترض أن يتم صرفها يوم العاشر من شهر أبريل 2021.

تعديل موعد صرف حساب المواطن الدفعة 41 لشهر أبريل 2021

ينظر قطاع كبير من المستفيدين من دعم المملكة العربية السعودية لمحدوي الدخل من كل شهر دعم مادي يساعد الكثيرون في شراء معظم ما يرغبون به في الحياة المعيشية، وذلك بحسب ما يتم توافق شروط حساب المواطن عليه والتي من بينها الجنسية التي يجب أن تكون سعودية إلا باستثناء بسيط يخص زوجة السعودي، حيث من المنتظر من مستوفي شروط الدعم الانتظار يوم 10 من كل شهر لتلقي حساباتهم الدعم المخصص لهم، حيث أن يوم العاشر من كل شهر هو اليوم المثبت منذ عدة شهور لاستلام المواطنين دعمهم المادي، ولكن في هذا الشهر تم تغيير موعد لصرف إلى يوم الحادي عشر من شهر أبريل 2021 بدلا من يوم العاشر من شهر أبريل وذلك لنظرا لا يوم العاشر عطلة رسمية في البلاد، يتوافق صرف دعم شهر أبريل مع يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 والذي يوافق بالهجري 29 من شهر شعبان 1442.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يتمكن من تتوافق عليهم أليات ومعايير الدعم التسجيل في برنامج حساب المواطن بعد الإعلان عن موعد التسجيل في برنامج حساب المواطن المتوقف منذ عدة اشهر، حيث يتم التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع حساب المواطن .

. النقر علي أيقونة تسجيل جديد الموجودة في القائمة الرئيسة للموقع.

تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة عالية.

أضافه البيانات التالية ( رقم الجوال، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، أعادة تسجيل رقم الجوال مرة اخري)

تسجيل رمز التحقق.

الضغط علي كلمة تسجيل.

كما يمكنك من خلال الرقم المجاني لحساب المواطن التعرف علي ألية وموعد بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن، كما يمكنك التعرف تعديل موعد صرف حساب المواطن الدفعة 41 لشهر أبريل 2021 والعديد من الأشهر القادمة.

تعديلات برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن حزمة من التعديلات الجديدة والتي من أهمها التالي:

تحديد الحد الأعلى الاستحقاق في دعم حساب المواطن.

تعليق التسجيل واستقبال طلبات جدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن.

إلزام جميع الأفراد المستقلين بإثبات ما يثبت استقلاليتهم.

إثبات الاستقلالية يتم من خلال تقديم عقد إيجار أو أحد صكوك الملكية.

في النهاية: نستعد دوماً لمساعداتكم في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال تعديل موعد صرف حساب المواطن الدفعة 41 شهر أبريل 2021 – شعبان 1442.