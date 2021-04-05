نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مكتب العمل الموحد وزارة الموارد البشرية حجز موعد مكتب العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة يحتاجون إلى معرفة رقم مكتب العمل للتواصل مع خدمة العناية بالعملاء الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أجل الاستفسار عن أمر معين يخص العمل أو معرفة خدمة أو استعلام لم يستطيعوا تنفيذه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، فعندما تجد مشكلة في الخدمات الإلكترونية يمكنك التواصل مباشرة مع مكتب العمل عن طريق الجوال.

رقم مكتب العمل الموحد

يقدم مكتب العمل مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تخص العمل والعمال، لتنظيم علاقات العمل وحفظ حقوق كل طرف منهما، وقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم مكتب العمل للتواصل معها في أي وقت للحصول على أي طلب تُريده أو الحصول على أحد الخدمات التي تقدمها، وهذا الرقم موحد يمكن الاتصال به من خلال الجوال وهو 19911.

الرقم 19911 يمكن الاتصال به في أي وقت متاح لك، وسوف تجد استجابة سريعة خلال ثواني من الاتصال، خدمة العناية بالعملاء تقوم بالحديث معك وتستمع إلى طلبك أو شكواك، بالإضافة لهذا فإنه يمكنك تقديم الاقتراحات التي تريد أن تُضاف إلى الموقع للتسهيل واقتراح خدمة جديدة مفيدة للجميع وغير ذلك.

رقم مكتب العمل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة طُرق مختلفة للتواصل معها، وعلى كل فرد ان يقوم باختيار طريقة التواصل الأنسب والأسهل له، وهذه الطرق هي:

تحدثنا عن أول طريقة وهي التواصل عن طريق الجوال من خلال الاتصال عبر الخط الساخن مكتب العمل 19911. التواصل مع الوزارة عن طريقة البريد السعودي، عن طريق كتابة رسالة نصيه تحتوي على الاستفسار أو الاقتراح الذي تريده، ثم قم بإرسالها من خلال مكتب البريد الأقرب لك على صندوق بريد رقم 12484، واستخدام الرمز البريدي رقم 11157. إرسال رسالة بالمحتوي الذي تريده على البريد الإلكتروني التالي:

حجز موعد مكتب العمل

يمكن للمواطنين أو الوافدين التواصل مع مكتب العمل من أجل الحصول على خدمات مكتب العمل التي لا تتم إلا من خلاله، وذلك عن طريق حجز موعد إلكترونيا للذهاب إلى أحد فروع مكتب العمل حيث أنه لا يمكن لأحد الحضور إلى المكتب بدون أن يحصل على موعد، لهذا وفرت الوزارة خدمة الموعد الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، ولا يتطلب حجز موعد مكتب العمل أن تقوم بتسجيل الدخول على الموقع وأن تمتلك حساب، فيمكن لأي شخص أن يقوم بالدخول على خدمة موعد مكتب العمل واتباع الخطوات المطلوبة من اجل الحصول على موعد.

ويمكن معرفة طريقة حجز موعد مكتب العمل عن طريق موع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات المذكورة في الفيديو التالي:

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

مكتب العمل يقدم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية لجميع المقيمين في المملكة سواء العامل الوافد أو المواطن، ومن هذه الخدمات الاستعلام عن موظف وافد ومعرفة بياناته أو تحديثها، الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول على ابشر، الاستعلام عن خدمات مكتب العمل، خدمة الموعد الإلكتروني وزارة الموارد البشرية، وخدمات التأهيل الشامل وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين.

وفرت وزارة الموارد البشرية أسهل طريقة للاستعلام عن خدمات مكتب العمل والاستفسار عن خدمة معينة، وهي عن طريقة الدخول على الموقع الإلكتروني لها ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل واتباع الخطوات التي سنذكرها، فكل هذه الخطوات لا تتطلب سوى دقائق بسيطة ويمكن تنفيذها من أي مكان تتواجد فيه إما باستخدام الجوال او الحاسوب، وهذا يوفر لك الوقت والمجهود والطريقة تأتي كالآتي: