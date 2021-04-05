نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماين كرافت التعليمية المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج minecraft education edition في ساعة برمجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعت العديد من الإدارات التعليمية المختلفة الطلاب والمعلمين للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال لعبة ماين كرفت التعليمية وذلك بناء على توجيهات وزارة التعليم السعودية، والآن من خلال هذا التقرير المفصل يمكنكم بكل سهولة الدخول على رابط النسخة التعليمية والبدء في إجراءات التسجيل والدخول على المنصة التعليمية وبدء الحلول التقنية مستخدماً في ذلك الأدوات المتاحة الخاصة بعمليات البرمجة، وذلك للإصلاح بين القريتين في لعبة ماين كرافت النسخية التعليمية، وقد تم اختيار لعبة ماين كرافت التعليمية في مسابقة مدرستي تبرمج وذلك لان لعبة ماين كرافت من اكبر الألعاب واكثرها شهرة، وبالتالي تم إطلاق النسخة التعليمية من اللعبة، وبالتالي تتميز اللعبة بالعديد من الخصائص التي تخدم العملية التعليمية للطالب والمعلم، وتعمل ماين كرافت على التعليم السريع والتكاملي للطلاب والمعلمين، وبالتالي يتم سد الفجوة بين الإطار النظري والعملي.

مدرستي تبرمج عبر ماين كرافت

مسابقة مدرستي تبرمج التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية تسعى بشكل كبير الى تعليم الطلاب والمعلمين البرمجة منذ الصغر، وذلك من خلال لعبة ماين كرافت التعليمية ذات الإصدار التعليمي، وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، وذلك تماشياً وانطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وعلى ذلك يمكنكم الآن المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج بكل سهولة من خلال الدخول على لعبة ماين كرافت التعليمية وبنفس بيانات الدخول على منصة مدرستي والبدء في الدخول على لعبة ساعة برمجة وحينها يتم وضع الحلول المطلوبة منك، يتم إصدار الشهادة التي تدل على إتمامك لمرحلة اللعبة البرمجية، بعد وضع الحلول المطلوبة منك، مستخدماً في ذلك احد أدوات البرمجة الثلاث التي يتم إضافتها في لعبة ماين كرافت التعليمية، ومنها القوالب الجاهزة وغيرها، ومن ثم يتم إصدار شهادة ساعة برمجة من ماين كرافت لك بنسخة PDF يمكنك طباعتها أو مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسابقة مدرستي تبرمج

تعمل مسابقة مسابقة مدرستي تبرمج بتهيئة الطلاب للمنافسة العالمية في تسخير لغات البرمجة لوضع الحلول، حيث تستهدف مسابقة مدرستي تبرمج جميع الطلبة والطالبات داخل المملكة العربية السعودية باستخدام لعبة ماين كرافت التعليمية وهى نسخة الإصدار التعليمي الذي تم إطلاقه مؤخراً، ولعبة ماين كرافت minecraft education edition هى عبارة عن قريتين القرية الأولى للمزارعين والقرية الثانية للصيادين، وكل منهما يحتاج منتجات الآخر، وعلى الطالب وجود حل للقريتين بتوفير منتجات الزراعة لقرية الصيادين وكذلك المنتجات السمكية لقرية المزارعين، ومع انطلاق مدرستي تبرمج اصبح هناك الكثير من عمليات البحث المختلفة عن رابط لعبة ماين كرافت التعليمية وذلك لمشاركة الطلاب في المسابقة.

طريقة المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج عبر ماين كرافت التعليمية

الآن من خلال الخطوات التالية يمكن بكل سهولة المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال لعبة ماين كرافت وذلك كما هو موضح بالخطوات التفصيلية.

الدخول على لعبة ماين كرافت التعليمية وهى الإصدار التعليمي.

الدخول على أيقونة التنزيل الآن بحسب نوع الجهاز الخاص بك.

الدخول على زر “التثبيت” والانتظار مدة كافية حتى يتم تثبيت اللعبة على الجهاز الخاص بك.

تسجيل الدخول على لعبة ماين كرافت من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور بمنصة مدرستي.

من قائمة “ابدأ ماين كرافت” يمكنك الحصول على البرامج.

ثم الدخول على منصة مدرستي.

اختيار اللعب من أيقونة (ساعة برمجة).

اختيار اللعبة (ساعة برمجة).

ثم إتمام المهام.

وتأتي المرحلة الأخيرة وهى إصدار الشهادة.

ويوضح المخطط السابق خطوات حميل تطبيق ماين كرافت التعليمية بحسب نوع الجهاز وكيفية المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج بكل سهولة ووضوح.