منصة مدرستي تسجيل دخول 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

لا شك أن منصة مدرستي تسجيل دخول أصبحت من أكثر الكلمات البحثية التي يبحث عنها الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية خاصة في الفترة الحالية، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الحالية في ظل انتشار جائحة كورونا، وقد تم إغلاق كافة مدارس المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية بقرار من وزارة التعليم لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين الطلاب واستكمال العام الدراسي الحالي من خلال التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، وقد تم إطلاق الموقع الرسمي لمنصة مدرستي به العديد من المميزات التي تُسهل من عملية التعليم والتواصل بين الطالب والمعلم بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويسألنا الكثير من الطلاب عبر موقعنا عن كيفية التسجيل في المنصة ولهذا نوضح لكم في هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني” طريقة تسجيل الطلاب في المنصة لمتابعة دروسهم اليومية، فتابعونا.

منصة مدرستي تسجيل دخول

نجيب على كل الأسئلة الخاصة بكم بشأن كيفية التسجيل في منصة مدرستي ونكتب لكم الخطوات التفصيلية للتسجيل في المنصة من خلال اتباعكم للخطوات التالية:

الخطوة الأولى من خلال عمل حساب على تطبيق توكلنا.

الخطوة الثانية قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. الخطوة الثالثة اكتب الإسم وكلمة المرور.

الخطوة الرابعة اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبهكذا نكون قد أوضحنا لكم كافة الخطوات اللازمة لإتمام التسجيل.

وزارة التعليم السعودية

لا يخفى على أحد الجهد الكبير المبذول من وزارة التعليم السعودية في الفترة الحالية التي استطاعت استكمال العام الدراسي رغم كافة الصعوبات والعوائق التي فرضتها جائحة كورونا على المجتمع الدولي والسعودي، وقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات الإحترازية التي من شأنها مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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