نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مدرستي” التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج في السعودية بالخطوات ومراحل المسابقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج، أصبح هذا الموضوع من أكثر الموضوعات بحثا لتلك الأيام، وذلك لرغبة الطلاب في معرفة الشروط وطريق التسجيل في تلك المسابقة التي تم إطلاقها من قبل وزير التعليم العالي الأستاذ حمد بن محمد آل الشيخ وذلك لزيادة إبداع الطلاب في مجال البرمجة، كما أن هذه المسابقة سوف تساعد على خلق هذه الثقافة لدى الطلاب.

المراحل التي ستقوم عليها مسابقة مدرستي تبرمج 1442

وضحت وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية أن التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج سيكون على مرحلتين هما:

المرحلة الأولى: سيكون هناك وقت مخصص هذا العام للبرمجة ولتكن ساعة، سيقوم الطلاب من خلالها بتعليم البرمجة من خلال استخدام بعض المركبات التي تدعى البلوجس، أو استخدام لغة البايثون في الكتابة، وكل هذا سيكون للتعرف على برنامج ماين كرافت للعمل عليه.

المرحلة الثانية: وبعد مرحلة التدريب السابقة وهي شرط أساسي للالتحاق بالمسابقة، نأتي للمرحلة الثانية وهي مرحلة المشاريع وهي عمل مشروع إبداعي بالمدارس ويتشارك فيه فئات عديدة مثل المعلمين والمعلمات والطلاب.

كيفية التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

لزيادة طلب الطلاب عن كيفية التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج سوف نذكرها لكم وهي: