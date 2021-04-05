نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إرسال برقية للديوان الملكي ورسومها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية وأيضاً بعض المقيمين إلي إرسال برقيات للديوان الملكي السعودي الخاص بالمناطق المقيمين بها عن طريق خدمة البريد الممتاز السريع ، وذلك بهدف إرسال التهاني أو بهدف طلب المساعدات أو بهدف طلب العلاج وهي بعض أبرز مواضيع البرقيات التي يستقبلها الديوان الملكي يومياً ، وقد أتاحت هيئة البريد السعودية خدمة البريد السريع الممتاز EMS لتوصيل البرقيات والطرود بسرعة فائقة وأمان تام وموثوقيه، والديوان الملكي السعودي للمساعدات يقدم العديد من المساعدات بهدف تحقيق العدالة والتراحم بين جموع المسلمين وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي ، حيث يستطيع المواطن السعودي أن يتعرف علي كيفية إرسال برقية للديوان الملكي ورسومها ليتم النظر فيها من خلال مقالنا التالي،،،

أنواع البرقيات التي يمكن أن ترسل للديوان الملكي السعودي للمساعدات

كيفية إرسال برقية للديوان الملكي ورسومها ؟؟ الإجابة أنه يسمح الديوان الملكي السعودي باستقبال برقيات المواطنين المحتاجين للإعانة والمساعدات عبر البريد الممتاز وهناك عدد من البرقيات التي يمكن إرسالها للديوان وهي كالآتي:

برقيات بخصوص الطلبات الحكومية.

برقيات بخصوص الحق العام.

برقيات بخصوص التقديم علي طلب علاج.

برقيات بخصوص الشان الإداري.

برقيات بخصوص طلب إيقاف القصاص.

برقيات بخصوص أوامر عاجلة للمواطنين.

برقيات بخصوص أمور حماية الأرواح والممتلكات.

برقيات بخصوص واجبات التعزية والتهنئة.

ولابد من للمواطن عند إرسال البرقية أن يقوم بتحديد الغرض من برقيته المرسلة بوضوح علي الغلاف الخارجي للمرسل بالبريد.

صياغة و كيفية إرسال برقية للديوان الملكي ورسومها

لمعرفة نص وكيفية إرسال برقية للديوان الملكي ورسومها عليك بإتباع احدي الصيغتين التاليتين :

الصيغة الأولي عناية الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله :

إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تحية طيبة وبعد ،،

أرجو من سيادتكم النظر لطلبي بالاستجابة ل…وصف المطلب في جملة…. ، …… يتم سرد محتوي الشكوي أو الطلب ….. ، نرجو من سيادتكم التوجيه بإعانتي من الجهات المختصة لتلبية طلبي.

نرجو من الله تعالي أن يديم توفيقه لكم في عمل الخير.

الاسم : …. اسم مرسل البرقية…..

رقم الهاتف : ….. رقم هاتف مرسل البرقية …..

الصيغة الثانية عناية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله :

إلي سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تحية طيبة وبعد ،،

أرجو من سيادتكم النظر لطلبي بالاستجابة ل…وصف المطلب في جملة…. ، …… يتم سرد محتوي الشكوي أو الطلب ….. ، نرجو من سيادتكم التوجيه بإعانتي من الجهات المختصة لتلبية طلبي.

نرجو من الله تعالي أن يديم توفيقه لكم في عمل الخير.

الاسم : …. اسم مرسل البرقية…..

رقم الهاتف : ….. رقم هاتف مرسل البرقية …..

رسوم البرقيات المرسلة للديوان الملكي

يمكن للمواطن معرفة كيفية إرسال برقية للديوان الملكي عن طريق المقال بعاليه كخدمة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالمملكة والرسوم الخاصة بالبرقيات كالآتي :

برقيات عاجلة محلية : تكلف 1 ريال عن كل كلمة وتصل في غضون 6 ساعات.

برقيات عادية محلية : تكلف 50 هلله عن كل كلمة وتصل في غضون 24 ساعة.

برقيات عاجلة من الدول العربية : تكلف 60 هلله عن كل كلمة وتصل في غضون يومين.

برقيات الاستغاثة والكوارث وإيقاف القصاص : تكلفتها مجانية وتصل فوراً.

البرقيات من باقي الدول : تكلفتها تحدد في غضون يومين وهو نفس زمن وصولها.

والفيديو التالي يوضح كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي وإرسال برقية له: