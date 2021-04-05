“الحبوب” تنتهي من ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد هذا العام

بلادي – الرياض :

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام 2021م بكمية 295 ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس اليوم (الإثنين)، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة.

وأضاف أنه سيكون وصول الدفعة الثانية خلال الفترة (مايو – يونيو2021م) وبواقع 5 بواخر، موزعة على باخرتين لميناء جدة الإسلامي بكمية 120 ألف طن، وباخرتين لميناء ينبع التجاري بكمية 120 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تمت دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة وتمت الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الثانية لهذا العام، تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 650 ألف طن من القمح.