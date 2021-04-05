“بنك التنمية” يوقع اتفاقيات تعاون لتمكين الأسر المنتجة عبر التجارة الإلكترونية

بلادي – الرياض :

وقع بنك التنمية الاجتماعية، عددًا من اتفاقيات التعاون مع عدد من الشركات التقنية، لدعم الأسر المنتجة، وتمكينهم من التجارة الإلكترونية، في مركز “دلني” للأعمال بمدينة الرياض.

وأوضح البنك أنه يهدف من خلال عقد هذه الشراكات، إلى دعم منظومة الأسر المنتجة، من خلال تأسيس متجر مخصص لكل أسرة، وإدراج المنتجات والصور المتوفرة لديهم لكل منتج، كما يتم تطبيق خصومات خاصة ونسبة عمولة مخصصة للأسر المنتجة لتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة التجارة الإلكترونية، ولتكون جزءا مهما من حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة.

وأشار إلى أن عدد الأسر الممولة عن طريق وسطاء التمويل بلغ أكثر من 100 ألف أسرة منتجة بتمويل فاق المليار و300 مليون ريال.

يذكر أن البنك أطلق خدمة إصدار “شهادة أسرة منتجة”، من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة، بهدف تمكينهم وتحويلهم إلى كيانات اقتصادية معرّفة لتعزيز موثوقية منتجاتهم وتسهيل نفاذهم في السوق، حيث تم إصدار أكثر من 74 ألف شهادة أسرة منتجة، كما تمت تغطية أكثر من 85 محافظة من محافظات المملكة للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها.