الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوقع اتفاقية حقوق إعلامية مع الشركة الرياضة السعودية

بلادي – الرياض :

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع الشركة الرياضة السعودية، التي حصلت على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في السعودية خلال الفترة من عام 2021 ولغاية 2024.

وبموجب هذه الاتفاقية حصلت الشركة السعودية للرياضة على الحقوق الحصرية في السعودية لبث البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 إلى جانب دوري أبطال آسيا.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية القيادة السعودية لضمان بث أهم البطولات الرياضية لأكثر الجماهير حماساً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: هذه لحظة مهمة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث أن السعودية كانت على مر التاريخ من الدول القوية بكرة القدم في قارة آسيا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأضاف: الآن تشكل هذه الاتفاقية الفرصة للملايين من الجماهير المتحمسة لمتابعة كرة القدم في السعودية، فرصة لمتابعة تغطية شاملة ومميزة لأفضل مسابقات كرة القدم في قارة آسيا.

وأوضح: نحن ممتنون للشركة السعودية للرياضة التي منحتنا الثقة وقررت الاستثمار في كرة القدم الآسيوية، ونحن نتطلع للعمل معها من أجل تحقيق المزيد من التطوير لرفع الاهتمام بمسابقاتنا ذات المستوى العالمي.

وسوف تقوم الشركة السعودية للرياضة بعرض جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبدئياً من خلال منصتها للبث المباشر على الانترنت GSA ذات التقنية والخدمات العالية، قبل أن تقوم بعرض المباريات عبر قنوات الأقمار الصناعية في الربع الأخير من عام 2021، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تلتزم الشركة السعودية للرياضة بالاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم خدمة مميزة وعالية المستوى للجماهير في المملكة العربية السعودية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.