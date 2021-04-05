هل يمكن تغيير موقع أخذ لقاح كورونا من مدينة إلى أخرى؟ “الصحة” تُجيب

بلادي – الرياض :

أوضحت وزارة الصحة، في ردها على أحد الاستفسارات الخاصة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مدى إمكانية تغيير موقع أخذ اللقاح من مدينة إلى مدينة أخرى.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها التوعوي “عش بصحة”، أن المراكز المتاحة للحجز تظهر بناءً على المدينة المتواجد فيها الشخص، وأن ذلك ينطبق على كل من يريد تغيير موقع أخذ اللقاح من مدينة إلى مدينة أخرى، أو من مركز لآخر داخل المدينة الواحدة.

يذكر أن الوزارة أكدت إمكانية تعديل جدول مواعيد تلقي لقاح كورونا عبر تطبيق “صحتي” حسب الأيام المعتمدة لما بين الجرعتين لضمان فعالية اللقاح.