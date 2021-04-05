“أنا مع السعودية ولست نادما على شيء”.. مراسل “العربية” في اليمن يغرد بوصيته الأخيرة قبل دخوله غرفة العمليات

بلادي – الرياض :

أكد مراسل قناة “العربية” في اليمن، محمد العرب، قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، صباح اليوم (الإثنين)، أنه مع السعودية في الحرب وفي السلم، مضيفا أنه ليس نادما على شيء، ولو عاد به الزمن لفعل أكثر مما فعله أثناء تغطيته للحرب ضد المليشيات الحوثية.

ونشر “العرب” صورة له وهو يرقد على سرير طبي، تمهيداً لدخول غرفة العمليات، وعلق على الصور بالقول: “اليمن عربية ولا كسرى بعد كسرى ولن يهزم العرب وقائدهم سلمان الحزم، أوصيكم باليمن خيرًا وأعيدوا العراق لحضنه العربي، اللهم أنت تعلم ما لا يعلمون ومحمد العرب لن يكون إلا عربيا”.

وتأتي تغريدة مراسل العربية بعد سلسلة تغريدات نشرها أمس (الأحد)، كشف خلالها عن أنه بصدد إجراء عملية جراحية ليده اليمنى لإزالة ورم أصابه أثناء تغطية الحرب في اليمن.

وأكد المراسل البحريني أنه ندم على عدة أشياء أبرزها أنه لم يصافح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما سنحت الفرصة لذلك، وأنه لم يصفع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بسبب جرائمه في العراق.

كما أبدى ندمه لأنه لم يضرب عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، عبدالحميد دشتي، عندما أساء للسعودية والبحرين، مؤكداً أنه لم يفعل ذلك لأنه كان يحترم المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها، وأنه اكتفى حينها بتعرية أكاذيب النائب السابق.