مشهد صادم لطفل يمني يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي

بلادي – الرياض :

نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مقطع فيديو، لطفل يمني يحتضر متأثرًا بجروح خطيرة طالته إثر استهداف مليشيا الحوثي، أول أمس (السبت)، حي الروضة السكني شرق مدينة مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع.

وذكر “الإرياني” أن آخر الكلمات التي نطقها الطفل النازح “عبدالسلام الحداد” هي “اقتطع النخس” (أي انتهى التنفس)، وذلك بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذ حياته إثر إصابته مع 6 من أقرانه بالصاروخ الباليستي.

وأضاف أن كلمات الطفل “عبدالسلام” الأخيرة يفترض أن تهز ضمير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لليمن، وتدفعهم لاتخاذ موقف واضح وحازم يرقى لمستوى الجرائم وأعمال القتل اليومي الممنهج الذي ترتكبه مليشيا الحوثي بحق المدنيين والنازحين من الأطفال والنساء في مدينة مأرب.

يذكر أن كلمة الطفل الأخيرة قبل مماته انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عبر وسم #اقتطع_النخس عن استنكارهم لهذه الجريمة الشنعاء، منددين باستمرار المليشيات في استهداف المدنيين والمواقع المدنية، خاصةً الأطفال.