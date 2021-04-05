“أرامكو” تعلن فتح باب التسجيل في “برنامج التدريب المهني”.. وهذه شروطه ومزاياه

بلادي – الرياض :

أعلنت شركة “أرامكو”، بدء التسجيل في “برنامج التدريب المهني”، لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية والفنية ومعهد الإدارة العامة.

وأوضحت الشركة أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم، مما يساعد على إثراء خبراتهم الجامعية وتجهيزهم للحياة العملية المستقبلية، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر عددا من المزايا منها راتب شهري، وسكن مجاني حسب التوفر والأهلية، وتأمين طبي ونقل حسب أنظمة الشركة.

وأبانت أن التسجيل يبدأ اعتباراً من اليوم (الإثنين)، وسيغلق يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021م الساعة الثالثة والنصف مساءً، مبينة أن التدريب العملي في البرنامج للطلبة المؤهلين يبدأ في يوم الأحد 13 يونيو 2021م.

ويمكن الاطلاع على شروط التسجيل في البرنامج والتفاصيل من خلال الرابط.