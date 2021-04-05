في إنجاز عالمي.. “السعودية للكهرباء” تحصد 7 من الجوائز العالمية للسلامة 2021

بلادي – الرياض :

تمكنت الشركة السعودية للكهرباء، من تحقيق إنجاز عالمي جديد بحصولها على سبع جوائز دفعة واحدة من الجائزة العالمية للسلامة 2021م، التي ينظمها مجلس السلامة البريطاني.

وتعد تلك الجائزة من أفضل برامج جوائز السلامة على مستوى العالم، حيث تشارك فيها كبرى الشركات والمنظمات في العالم سنوياً.

وحصلت سبع إدارات في “السعودية للكهرباء”، على هذه الجائزة، من بين 532 إدارة من مختلف مناطق العالم، تم ترشيحها هذا العام.

والإدارات الفائزة هي: إدارة كهرباء عسير، إدارة كهرباء مكة المكرمة (نشاط التوزيع وخدمات المشتركين)، إدارة محطات التوليد الغازية الجنوبية، إدارة محطة توليد جنوب جدة، محطة التوليد التاسعة، محطة توليد الشقيق ومحطة توليد غزلان (نشاط التوليد).

واستوفت “السعودية للكهرباء” جميع شروط الحصول على الجائزة، التي تنص على التمييز في السلامة والصحة المهنية، ودعم ورفع مستوى معايير السلامة وإثبات موثوقيتها، علماً أنه تم اختيار الإدارات لترشيحها للجائزة، بناء على حصولها على 5 نجوم في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية خلال العامين الماضيين.

وتتلخص الفوائد التي تجنيها الشركة من هذه الجائزة، في تحقيق مستوى قيادي في مجال السلامة، وإظهار الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المتميزة، ونجاح الشركة في المنافسة على المستوى العالمي، وكسب عملاء وشركاء وفرص عمل جديدة في مجال السلامة والمجالات الأخرى، وتحفيز الأنشطة والإدارات لدى الشركة في تطبيق السلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر، أن “السعودية للكهرباء” حصدت مجموعة كبيرة من الجوائز والشهادات والألقاب العالمية والإقليمية والمحلية في عام 2020، وآخرها حصولها على ثلاث شهادات للتميز المؤسسي، بمستوى معرَّفون بالتميز (3 نجوم) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.