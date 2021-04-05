نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رياض اطفال 1443 بالخطوات عبر نظام نور ويبدأ التسجيل: 1442/8/25هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رياض اطفال 1443 من خلال نظام نور الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، فهناك عدد كبير من أولياء الأمور يبحث عن طريقة التسجيل للطلبة المستجدين من خلال الموقع الإلكتروني نظام نور، كذلك موعد التسجيل داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن نظام نور يقدم الكثير من الخدمات المتنوعة للطلاب في أمور التعليم المختلفة، وسوف نتعرف معا عن كل ما يخص تسجيل طفل جديد في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1443.

تسجيل رياض اطفال 1443

أصدرت وزارة التعليم في السعودية من خلال الحساب الرسمي الخاص بها أنه سوف يتم تسجيل رياض الأطفال 1443 من خلال نظام نور الإلكتروني، وذلك للعام الجديد علي أن يكون موعد التسجيل الأربعاء 28 من أبريل عام 2021 من خلال حساب ولي الأمر حيث يستطيع ولي الأمر تسجيل جميع البيانات الخاصة بالطالب في مرحلة رياض الأطفال واختيار المدرسة ونوعها والمحافظة.

أعمار تسجيل رياض اطفال 1443

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودي الأعمار التي يتم قبول الطلاب المستجدين فيها داخل مرحلة رياض الأطفال، حيث يجب على جميع أولياء الأمور الالتزام بهذه الأعمار حتى يتم التسجيل بشكل صحيح، وذلك من خلال التالي:

أعمار الطلاب المستجدين للتقديم في المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال هو ثلاث سنوات.

سنوات. كما تم تحديد أعمار الطلاب المستجدين للتقديم في المستوى الثاني وهو اكتمال أربع سنوات، ولم يبلغ العام الخامس من عمره أثناء إنشاء طلب التسجيل.

سنوات، ولم يبلغ العام من عمره أثناء إنشاء طلب التسجيل. أما المستوى الثالث للأطفال يكون الطفل قد أتم العام الخامس من عمره، ولم يبلغ العام السادس خلال فترة تسجيل الطلب.

من عمره، ولم يبلغ العام خلال فترة تسجيل الطلب. ويُمكنك أيضًا التقديم عامةً للاطفال المستجدين عبر تقديم الطلاب المستجدين في نظام نور الإلكتروني.

متى يبدأ تسجيل اطفال 1443

أكدت وزارة التعليم في السعودي أن بداية تسجيل الأطفال 1443 يكون يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل للعام الحالي، ويجب الالتزام في مواعيد التسجيل من جميع أولياء الأمور، فقد تم تفعيل الموقع الرسمي نور الإلكتروني حتى يستطيع ولي الأمر إنشاء حساب جديد، ويدخل جميع البيانات الخاصة بالطالب، وتحديد المستوى من مرحلة رياض الأطفال.

حيث أن المملكة العربية السعودي تحرص دائما على تطوير الخدمات الإلكترونية التي تساعد بها الطلاب والطالبات في أمور التعليم عن بعد، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

يستطيع ولي الأمر تسجيل الطلاب المستجدين في مرحلة رياض الأطفال عن طريق نظام نور من خلال مجموعة من الخطوات عبارة عن التالي:

يتم تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم الخاصة بولي الأمر كذلك كلمة المرور.

أو اختيار تسجيل الدخول ولي أمر جديد واتباع الطريقة الآتية في نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول.

يتم الانتقال إلى صفحة جديدة داخل الموقع، ويتم اختيار تسجيل طالب جديد.

إدخال رقم الهوية الخاصة للطالب.

يتم تحديد صلة القرابة بين ولي الأمر والطالب المستجد.

إدخال البيانات الخاصة بولي الأمر وتحديد العمل.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب المستجد بشكل صحيح.

اختيار نوع الدراسة والمدرسة والمحافظة والمركز.

الإقرار على تأكيد الطلب وصحة البيانات التي تم إدخالها.

موعد تسجيل رياض الأطفال 1443

أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بموعد تسجيل الأطفال المستجدين في مرحلة رياض الأطفال في المواعيد المحددة لكل مستوى، والتي توافق 28-8-1442 من العام الهجري الحالي وإدخال جميع البيانات بشكل صحيح عبر نظام نور.

من خلال حساب ولي الأمر تستطيع تسجيل رياض طفال 1443 عبر الموقع الرسمي المخصص لنظام نور الإلكتروني، الذي يقدم جميع الخدمات الخاصة بالتعليم للمراحل الدراسية المختلفة، مما يساعد على تسهيل جميع الإجراءات أثناء تقديم الطلبة المستجدين في العام الدراسي القادم، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة من خلاله.