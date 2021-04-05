نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى حساب المواطن 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نسرد لكم في هذا المقال جواب السؤال الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وهو، متى حساب المواطن، نوه القحطاني على أن نسبة أرباب الأسر وصل 92% أما ربَّات الأسر فقد وصلت نسبتهن 8% فيما وصلت نسبة الفتيات المستقلات 43% ومظهر الذكـور المستقلون 57% مبينًا أن 86% من كلي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق التام في حين حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

متى حساب المواطن 1442

وأوضح البرنامج- عبر Twitter- ستة أيام على إيداع الدفعة الـ 41 من برنامج حساب المدني».

يقال أن البرنامج يودع مبالغ الاستحقاق في حسابات المستفيدين يوم عشرة من كل شهر ميلادي، أو يوما قبله أو بعده حالة توافقه مع يوم العُطلة.

لم يعتبر يفصلنا إلا أسبوع واحد إلى حد ماً على دفع العون للدفعة الجديدة من حساب المواطن وهي الدفعة الـ 41 لشهر إبريل الحالي، للمستفيدين الذين استوفوا محددات وقواعد الأهلية والاستحقاق.

وحسب الإطار المتبع في إيداع العون سوف يتم إيداع الدعم للدفعة الحديثة في الساعات الأولى من فجر يوم يوم الاحد 11 إبريل، لأن يوم الإيداع والذي يوافق عشرة إبريل يوافق السبت العُطلة الأصلية في البلاد.

وبوقت أسبق، أودع برنامج حساب المدني 1.9 مليار ريال مخصص مساندة شهر آذار للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ وصل عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الأربعين عشرة.5 1,000,000 مستفيد وتابع، ووصل كلي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية 16.4 1,000,000 ريال، ليصير مجمل ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته بحوالي من 92 مليار ريال منها 683 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

هذه كانت جميع التفاصيل حول موعد صرف مستحقات حساب المواطن، إذا كان لديكم أي أستفسار لا تترددو في ترك تعليق وسوف نجيب عليكم في أقرب وقت ان شاء الله