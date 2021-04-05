رابط حجز موعد المرور عن طريق أبشر absher.sa بالاسم ورقم الهوية بالخطوات

حجز موعد المرور عن طريق أبشر، بعد انتشار كوفيد 19 حرصت وزارة الداخلية بالمملكة العربية على مواطنيها من انتقال العدوى لهم نتيجة لزيادة الأعداد داخل هيئة المرور، لذا صرحت بوجود رابط على منصة أبشر يمكنك من خلاله الحجز عليه موعد قبل الذهاب إلى المرور، وسوف نتعرف على كافة تلك الخطوات من خلال موقع ثقفني.

منصة أبشر 1442

تلك المنصة التي فعلتها وزارة الداخلية بالمملكة لتقديم خدمات عديدة منها على سبيل المثال خدمة حجز موعد المرور عن طريق أبشر، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى، وتلك المنصة وفرت وقت الكثير من المواطنين في الوقت الحالي، كما وفرت التكدس في الجهات الحكومية، ومن الخدمات المرورية التي تعرضها على المنصة مثل حجز موعد لتجديد رخصة القيادة أو استخراج أخرى، أو التقديم على بدل فاقد.

خطوات حجز موعد المرور عبر منصة أبشر 1442

يمكن لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالتمتع بكافة خدمات أبشر ومنها حجز موعد المرور عن طريق أبشر من خلال الآتي: