نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد المرور عن طريق أبشر absher.sa بالاسم ورقم الهوية بالخطوات في المقال التالي
حجز موعد المرور عن طريق أبشر، بعد انتشار كوفيد 19 حرصت وزارة الداخلية بالمملكة العربية على مواطنيها من انتقال العدوى لهم نتيجة لزيادة الأعداد داخل هيئة المرور، لذا صرحت بوجود رابط على منصة أبشر يمكنك من خلاله الحجز عليه موعد قبل الذهاب إلى المرور، وسوف نتعرف على كافة تلك الخطوات من خلال موقع ثقفني.
منصة أبشر 1442
تلك المنصة التي فعلتها وزارة الداخلية بالمملكة لتقديم خدمات عديدة منها على سبيل المثال خدمة حجز موعد المرور عن طريق أبشر، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى، وتلك المنصة وفرت وقت الكثير من المواطنين في الوقت الحالي، كما وفرت التكدس في الجهات الحكومية، ومن الخدمات المرورية التي تعرضها على المنصة مثل حجز موعد لتجديد رخصة القيادة أو استخراج أخرى، أو التقديم على بدل فاقد.
خطوات حجز موعد المرور عبر منصة أبشر 1442
يمكن لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالتمتع بكافة خدمات أبشر ومنها حجز موعد المرور عن طريق أبشر من خلال الآتي:
- الذهاب إلى منصة أبشر
- ثم اختيار خدمات الأفراد.
- ثم إدخال كلمة المرور والاسم ورقم الهوية والرمز المرئي وذلك لتسجيل الدخول الرسمي على المنصة.
- سوف يتم إرسال رمز التحقق في رسالة على جوالك.
- قم بادخال هذا الرمز.
- ثم تسجيل الدخول.
- سوف يظهر لك قائمة تحتوي على كافة الخدمات الموجودة بالمنصة، اضغط على المزيد ليظهر لك خدمة المرور.
- ابحث عن أيقونة حجز موعد وقم بالنقر.
- حدد الخدمة التي تريد الذهاب لانجازها وليكن تجديد رخصة القيادة.
- ثم دون الفرع التي تريد أداء الخدمة فيه.
- حدد الموعد المناسب لك وكذلك اليوم.
- ستظهر لك قائمة بها كافة الشروط ، بعد قراءتها جيدا قم بالضغط على الموافقة.
- ثم اضغط تأكيد.
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