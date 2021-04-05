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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان داخل المملكة السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان داخل المملكة السعودية، تناقل الكثير من المواطنين السعوديين السؤال حول المواعيد المقررة للعمل داخل المؤسسات الحكومية في فترة شهر رمضان المبارك ذلك وإن من المعروف أن المملكة السعودية تحرص على تغيير كافة جداول العمل الخاصة بالمؤسسات الحكومية خلال فترة شهر رمضان من أجل أن يتناسب مواعيد العمل ومواعيد الإفطار مع العائلة.
مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان داخل المملكة السعودية
يعتبر شهر رمضان من الشهور المباركة والتي تمتلك رونقها الخاص وطقوسها المميزة بها مقارنة بغيرها من الشهور الأخرى لذلك تحرص المملكة السعودية على توفير أكبر وقت ممكن من العمل من أجل قضاء الطقوس الروحانية والإفطار مع العائلة، لذلك تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة على تغيير جدول العمل الخاص بكافة المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان من كل سنة،
لذلك مع بداية حلول الشهر الكريم بدأ الكثير من أصحاب الوظائف في السؤال حول جدول الدوام والمواعيد الرسمية التي تبدأ من خلالها الأعمال خلال الشهر.
جدول الأعمال الجديد
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمملكة العربية السعودية الإعلان عن مواعيد الدوام الرسمية الجديدة خلال شهر رمضان الكريم، لذلك يبحث الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبحث الإلكتروني عن مواعيد الدوام، ونجد أن وزارة التنمية حددت الدوام بأنه يتم بداية من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى ينتهى في الساعة الثالثة عصراً، وبذلك يصبح عدد ساعات الدوام الكاملة خمس ساعات داخل المملكة، ذلك مع الاحتراس والالتزام الكامل من كافة العاملين داخل كافة المؤسسات بتباع جميع الإجراءات الاحترازية من أجل حماية أنفسهم من خطر فيروس كورونا المنتشر في كيف الدول العالم.
كذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقسيم العاملين إلى ثلاث مجموعات من أجل حضورهم إلى العمل الخاص بها وذلك ينطبق خلال شهر رمضان الكريم وأوضحت الوزارة أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى ساعة وفيما يلي أهم الأوقات والمواعيد الجديدة التي قامت الوزارة بالإعلان عنها.
- المجموعة الأولى وهي المجموعة التي تبدأ العمل طوال فترة شهر رمضان من الساعة 9.30 صباحاً ويستمر عملها حتى ينتهي في 2:30 مساء.
- و المجموعة الثانية والتي تبدأ الدوام الخاص بها في شهر رمضان من بداية 10.30 صباحاً وتستمر حتى 3:30 مساء.
- أما المجموعة الثالثة التي تبدأ العمل خلال الفترة بالشهر الكريم من بداية 11:30 صباحاً وتستمر حتى 4:30 مساء.
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