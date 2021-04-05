تجديد رخصة القيادة السعودية خطوات التجديد وغرامة تأخير التجديد

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتسهيل عملية تجديد رخصة القيادة في الفترة الأخيرة حيث يتم التعرف علي كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول علي الرخصة الجديدة أو تجديد الرخصة الموجودة بالفعل عن طريق الدخول علي الموقع الذي خصصتة وزارة الداخلية، ويتم التقديم وتسجيل كافة البيانات عبر موقع أبشر للتيسير علي المواطنين من أبناء المملكة أو المقيمين بها وخاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد لمنع التكدس بين الأفراد في مختلف الجهات الحكومية، ونستعرض مع حضراتكم أهم الإجراءات وكذلك الغرامات التي يتم دفعها عند التاخير.

أهم متطلبات تجديد رخصة القيادة وغرامة التاخير

يمكنكم الآن التوجة الي الموقع المخصص من قبل وزارة الداخلية للقيام بعملية تجديد رخصة القيادة عبر موقع أبشر، حيث يتم إتباع المتطلبات التالية لقيام بعملية تجديد الرخصة بسهولة

أولا يجب دفع كافة المخالفات وجميع الرسوم المالية المطلوبة.

الرخصة مسجلة بإسم شخص علي قيد الحياة.

علي المواطنين إرسال صورة شخصية الي مكتب الأحوال المدنية اما المقيمين يتم الإرسال الي مكتب الجوازات.

يتم دفع 80 ريال سعودي للترخيص لمدة عامين، ويتم دفع 200 ريال سعودي للترخيص لمدة خمس أعوام.

يتم تسليم الرخصة القديمة قبل استلام الرخصة الجديدة.

يتم فرض غرامات بعد انتهاء الرخصة بمدة 60 يوم وتكون متفاوتة من فرد للآخر.

في حالة عدم تجاوز 3 سنوات يتم دفع الغرامة والحصول علي الرخصة، واذا تجاوزت 3 سنوات يتم دفع رسوم عمل رخصة جديدة.

أهم خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية عبر أبشر

يمكنكم الآن زيارة مكتب الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية وإرسال صورة شخصية لعملية تجديد رخصة القيادة في حالة كنت من أبناء المملكة أو إرسال صورة شخصية الي مكتب الجوازات والإقامة إذا كنت من الوافدين واليكم الخطوات