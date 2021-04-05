“الصحة”: تسجيل 7 وفيات و695 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 489 حالة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 695 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 393377 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6704 حالات وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 489 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 380305 حالات، لافتة إلى أن هناك 6368 حالة نشطة حالياً، من بينها 836 حالة حرجة.