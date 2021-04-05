الموارد البشرية تحدد ساعات العمل في رمضان القطاع الخاص 1442

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عمر شويل - جدة قد يتساءل الكثير من العاملين بالمملكة عن كم عدد ساعات العمل في القطاع الخاص 1442 هذا وقد حددت وزارة الموارد البشرية، عدد ساعات العمل في القطاع الخاص، وقد قننت هذا الأمر حفاظاً على العاملين، وحفاظاً على حقوقهم، وقد أقرت ذلك ليطبق في جميع الحالات سواء كانت طوال العام، أو سواء كان الأمر متعلقاً بشهر رمضان.

ساعات العمل في القطاع الخاص 1442

إن الحكومة السُّعُودية، ومن خلال وزارة الموارد البشرية، كانت قد حددت عدد ساعات العمل في القطاع الخاص للعام 1442، بحيث تبلغ في الأسبوع حوالي 48 ساعة، أو بما يصل متوسط إلى ثماني ساعات في اليوم.

وتختلف تلك الساعات في شهر رمضان المبارك، حيث يتم خفض تلك الساعات بمقدار ساعتين في اليوم، لتصل 5 ساعات في اليوم الواحد، على أن يتخلل ساعات العمل تلك يوم راحة في الأسبوع.

ساعات العمل في رمضان القطاع الخاص

على الرغْم تحديد ساعات العمل سواء في اليوم، أو خلال الأسبوع إلا أن هناك حالات استثنائية لساعات العمل، كان القانون السعودي قد حدد تلك الحالات، وهي الحالات التي تعمل بوظائف، تتعرض من خلالها للخطورة.

هذا قد أعطي قانون العمل السعودي، وزير العمل الحق في تحديد الجهات التي تستحق تخفيض ساعات العمل اليومية إلى ست ساعات، وأن يكون ذلك بقرار رسمي، يصدره الوزير المكلف بشئون العمل، كما ينطبق هذا الأمر على القطاع الحكومي أيضاً.

الدوام في رمضان 2021

أما عن طبيعة العمل في شهر رمضان المبارك، فإنها تعدّ ضمن الحالات الاستثنائية، التي تستوجب تقليل عدد ساعات العمل الرسمية لهم، وفيها يتم تطبيق القانون، وذلك بتقليل عدد ساعات العمل الرسمية لجميع العاملين، سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص إلى ست ساعات يومياً، علما بأنه تم تقسيم الحضور إلي ثلاث مجموعات وهي كالتالي :

من 9:30 وحتي 2:30.

من 10:30 وحتي 15:30.

من 11:30 وحتي 16:30.

كما حدد البنك المركزي السعودي دوام البنوك في رمضان، ليبدأ العمل من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتي الساعة الرابعة.

دوام رمضان القطاع الخاص

كما أن تلك الساعات اليومية للعمل، تعادل ما مقداره ستة وثلاثون ساعة أسبوعياً، كما يتخلل تلك الساعات من العمل، يوم راحة يحصل عليه العامل أسبوعياً، وهو في رمضان كما في بقية أيام السنة العادية، وهو أحقية العامل في الحصول على يوم راحة، خلال أيام الأسبوع الذي يعمل فيه.