ماين كرافت الاصدار التعليمي 2021 مدرستي تبرمج minecraft

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عمر شويل - جدة تعتبر لعبة ماين كرافت الاصدار التعليمي 2021 من أكثر الألعاب المتميزة والمشهورة، على مستوي العالم، في عالم الحاسوب، كما أنها ولتميزها الشديد، فإنها تتواجد في أكثر من 115 دولة على مستوي العالم، وتعمل اللعبة على توفير بيئة رقمية مناسبة ومتميزة، كما أنها تنمي لدي الطالب القدرة، على حل المشاكل، كذلك فهي تخلق بداخله حاله من الإبداع، وتعزز لديه روح التعاون والانتماء.

تعمل لعبة ماين كرافت التعليمية التي أطلقتها منصة مدرستي بهدف تنمية التعلم الرقمي، ويستطيع الجميع ممارستها، وذلك نظراً لتميزها الشديد، حيث أنها تتميز بالآتي:

يمكن أن يتعلم الطالب منها جميع العلوم الرقمية، حيث أنها تحتوي على أكثر من 150 ساعة من دروس مناهج علوم الحاسوب (CSTA ,ISTE).

تساعد ماين كرافت التعليمية الطلاب والمعلمين، على إمكانية التعرف على كافة موارد التعليم، كما يأتي تميزها الأكبر في إمكانية التعلم عن بعد.

اللعبة يمكن توافرها على جميع أنواع الأجهزة، من خلال وجود بداخلها كروم بوك، مما يعمل على تقديم الدعم لجميع المعلمين، حيث يساعدهم ذلك عند العودة للمدرسة.

تساعد على تشجيع الطلاب على المنافسة فيما بينهم، والشغف للتعلم المختلف، وذلك لجميع المواد الدراسية، كما أنها تعمل على نشر ثقافة البرمجيات.

ماين كرافت الاصدار التعليمي مدرستي

يمكن الحصول علي ماين كرافت التعليمية بكل سهولة، على أجهزتنا الخاصة حيث يمكن القيام ببعض الخطوات واتباع الاتي:

يتم أولاً الدخول إلى موقع ماين كرافت التعليمية.

يتم الاختيار بين الأجهزة المختلفة التي نرغب بتثبيت اللعبة عليها.

بعد ذلك يتم الضغط على المربع، ويتم الحصول عليها عبر جهازك.

وبعد ذلك القيام بالضغط على مربع setup .

ثم بعد يتم الضغط على اختيار التشغيل، ثم التالي، ثم الضغط على الموافقة على الشروط.

نقوم بالضغط على(install) وذلك من أجل بَدْء عملية التنصيب، وبعد ذلك نضغط على الانتهاء، وبعد كل ذلك يمكن فتح اللعبة.

وسوف تجد اللعبة متواجده علي سطح المكتب، وذلك حتى يمكن الوصول إليها.

ماين كرافت النسخة التعليمية

يمكن العمل على تسجيل الدخول للعبة ماين كرافت التعليمية من خلال الخطوات التالية:

علينا القيام بتشغيل لعبة ماين كرافت، وذلك على الأجهزة الخاصة بنا.

يتم الضغط وتسجيل الدخول، ثم يتم أدخال البريد الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي الذي ينتهي ب @mkhb.moe.gov.sa،

عليك أدخال كلمة المرور الخاصة بك، ثم الضغط على تسجيل الدخول، وبعدها سوف ينتقل بك إلى صفحة اللعبة.

عليك القيام باختيارابدأ، ثم بعد ذلك الدخول يتم الضغط على زر (play)، حيث يتم البَدْء في إتمام المهام المطلوبة منك.