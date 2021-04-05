نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهاتف المصرفي الراجحي مباشر وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي للعملاء خدمة الهاتف المصرفي الراجحي مباشر والتي من خلالها يستطيعون إنهاء العديد من الخدمات المصرفية التي يرغبون في تنفيذها دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر مصرف الراجحي أو مقرات الصراف الآلي لمصرف الراجحي وكذلك يمكنهم الحصول على الخدمات من رقم الراجحي 24 ساعة في اليوم وعلى مدار 365 يوم بالسنة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الهاتف المصرفي الراجحي مباشر وطريقة التسجيل به.

الهاتف المصرفي الراجحي مباشر

يحتاج العديد من الافراد إلى التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي مباشر وذلك للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك دون الحاجة إلى إهدار الوقت والمجهود في الذهاب إلى البنك، هذا بالإضافة إلى أن بعضهم قد يحتاج إلى تنفيذ بعض المعاملات في غير أوقات عمل البنوك.

رقم الهاتف المصرفي

يمكن للأفراد من خلال الاتصال برقم 966920003344 على مدار اليوم الحصول على الخدمات المصرفية بكل سهولة، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على كشوف البطاقات الائتمانية وسداد المبالغ المستحقة الخاصة بها، كما يمكن للمستخدم أيضًا تسديد الفواتير والمدفوعات الحكومية.

طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

قد أتاح البنك التسجيل في الهاتف المصرفي من خلال بعض الخطوات السهلة ولكن على العملاء أولًا التأكد من تسجيل الهاتف الخاص بهم لدي البنك عن طريق التوجه لأحد أجهزة الصراف الآلي واختيار الخدمات الأخرى ومن ثم إضافة أو تحديث رقم الجوال ويتم كتابة رقم الجوال الخاص بالمستخدم ومن ثم الضغط على كلمة تأكيد.

بعد الانتهاء من تسجيل رقم الجوال بالصراف الآلي يمكن للمستخدم تفعيل الهاتف المصرفي الراجحي عن طريق اتباع الخطوات التالية: