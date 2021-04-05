نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الهاتف المصرفي الراجحي خطوات التسجيل والمزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الهاتف المصرفي الراجحي يعد من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد وذلك رغبة منهم في التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي للاستفادة من خدمات رقم الراجحي 24 ساعة في اليوم، ويقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات الأخرى المتميزة لعملائه إلكترونيًا كالحصول على التمويل الشخصي بنك الراجحي الكترونيًا وكذلك التمويل العقاري بنك الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رقم الهاتف المصرفي الراجحي وطريقة التسجيل به.

رقم الهاتف المصرفي الراجحي

يمكن للعملاء بمجرد التسجيل ومعرفة رقم الهاتف المصرفي الراجحي إنهاء معظم معاملاتهم المصرفية من خلال الخدمات المصرفية المقدمة عبر هاتف الراجحي، على أن يتم الاتصال على رقم 966920003344 وهو الرقم الموحد الجديد لمصرف الراجحي.

التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

وضع مصرف الراجحي بعض الخطوات الميسرة للعملاء لكي يتمكنوا من إنهاء التسجيل بالهاتف المصرفي الراجحي والبدء في استخدامه بكل سهولة، ويتم التسجيل من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم الاتصال على الرقم الموحد الجديد، على أن يتم الاتصال من خلال الرقم المسجل بالفعل داخل المصرف.

يتم إتباع التعليمات الصوتية ومن ثم الضغط على رقم (0) للوصول إلى الخدمات الأخرى.

يتم الضغط بعد ذلك على الرقم (2) وهو الاختيار الخاص بالتسجيل في الخدمات الصوتية التفاعلية.

يطلب بعد ذلك من العميل إدخال رقم بطاقة الخصم.

يتم بعدها إدخال آخر سبعة أرقام من الحساب الجاري الخاص بالعميل الراغب في التسجيل.

يطلب من العميل إدخال رقم تعريفي مكون من 4 أرقام لاستخدامها فيما بعد عند استخدام الخدمة.

تفعيل الهاتف المصرفي الراجحي

بمجرد أن تقوم بالتسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الراجحي فإنه يمكنك الاستمتاع بالمزايا المتعددة التي يمكن تنفيذها من خلال الرقم ومنها:

إجراء العمليات المصرفية سواء أكنت داخل المملكة أو خارجها، ويمكن استخدامها من خلال الهاتف الجوال أو التليفون الأرضي الثابت.

يمكن التمتع بالخدمات على مدار الساعة وطوال أيام السنة دون حدود.

يمكن للمستخدم الاطلاع على التفاصيل الخاصة بحسابه.

يمكن استخدام الهاتف المصرفي في تسديد الفواتير العامة وكذلك المدفوعات الحكومية.

يمكن تحويل الأموال للبنوك المحلية وللحسابات داخل البنك والبنوك الخارجية.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات والمميزات الأخرى التي يمكن للعميل الحصول عليها بمجرد التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي في أي وقت.