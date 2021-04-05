programming: مسابقة مدرستي تبرمج madrasati sa ماين كرافت التعليمية رابط منصتي 1442

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عمر شويل - جدة مسابقه مدرستي تبرمج تحتل المرتبة الأولى للشغف عند الطلاب في المملكة العربية السعودية، ويرغبون في تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية التي توفرها وزارة التعليم السعودية من أجل المسابقة المتوفرة حالياً ساعة برمجة، والتي يستمتع خلالها الطالب باللعب ويتعلم البرمجة بطريقة سهلة واحترافية، ويحصل علي شهادة تساعده في مسيرته العلمية، وتعتبر ماينكرافت التعليمي أفضل طريقة للربط بين الترفيه والتعليم قدمتها منصة مدرستي التعليمية.

شهادة منصة مدرستي تبرمج مسابقة ماين كرافت التعليمية تصبح متاحة للطلاب عن طريق المنصة الإلكترونية المتوفرة إليكم منذ بداية الأزمة الحالية، وسنرفق لكم الآن فيديو تعريفي بخصوص المسابقة، وكيفية الدخول والاستمرار في الاشتراك وتطبيق الخطوات المتاحة، وكل ما عليكم هو الالتزام بالتعليمات وتطبيق الخطوات حتي يتم الوصول إلي المطلوب للحصول علي شهادة ساعة برمجة من منصتي.

مسابقة مدرستي تبرمج

أعلنت وزارة التعليم السعودية مؤخراً من خلال منصة مدرستي التعليمية، عن بدء مسابقة ساعة برمجة التي يرغب كافة الطلاب الانضمام لها، ويمكنكم بكل سهولة الحصول علي فرصتكم للمتعة ومن أجل الشهادة كذلك، وسنوفر لكم رابط ماين كرافت التعليمي الذي توفره الوزارة الآن، مع شرح مبسط لكيفية الحصول علي اللعبة واستخدامها في المسابقة بكل سهولة.

أعتبر الطلاب منصة مدرستي هي منزلهم الثاني، حيث يقضون عليها الكثير من الوقت، ويتعلمون الجديد من الدروس والمهارات الهامة في التعليم، وفي الابداع خلال حياتهم العملية الحالية، ولهذا يمكنكم الاشتراك في المسابقة المتاحة حالياً، وذلك عن طريق الرابط والخطوات المتوفرة إليكم الآن.

ماين كرافت التعليمية مدرستي تبرمج

يمكنكم تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية من منصة مدرستي تبرمج للحصول علي شهادة ساعة برمجة بكل سهولة، وذلك عن طريق اجتياز الاختبارات الموضوعة، والتي نوفرها لكم الآن بكل سهولة ضمن ماينكرافت التعليمي الذي وفرته وزارة التعليم السعودية كما يتضح لكم الآن.

أتضح لنا من الفيديو السابق شرح مسابقة مدرستي تبرمج عن طريق برنامج ماينكرافت التعليمي، ويمكنكم تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية بكل سهولة للحصول علي هذه الشهادة.

مسابقة مدرستي تبرمج تسجيل دخول

يمكنكم الاشتراك والدخول عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال الخطوات المتوفرة إليكم.

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

المنصة madrasati واجبات منصتي، أو تحديد المسابقة.

تعرفنا معكم علي أخر المستجدات بخصوص لعبة ماينكرافت التعليمي التي توفرها وزارة التعليم، وكيفية الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج بكل سهولة.