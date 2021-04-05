التسجيل في باب رزق جميل برقم الهوية 1442

التسجيل في باب رزق جميل واحد من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الشباب في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن التقديم على منصة باب رزق جميل للاستفادة من الدعم والتمويل، سواء التمويل الخاص بالمشروعات الصغيرة، أو المشروعات الكبيرة، إضافة إلى أن المنصة تستهدف العديد من الشرائح في المجتمع، ومنهم من لا يستطيعون الحصول على وظيفة تتناسب مع إمكانياتهم، أو بالرواتب التي تُعينهم على الحياة، وتأتي هذه المبادرة أو قروض باب رزق جميل لتحقيق النهضة إلى المملكة.

التسجيل في باب رزق جميل

يمكن التسجيل في باب رزق جميل للتمويل من خلال الموقع الرسمي لها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة باب رزق جميل.

ثم قم بالنقر على تسجيل باحث عن عمل من أجل البدء في إدخال البيانات المطلوبة.

ثم قم بإدخال المعلومات التي تتمثل في رقم الهوية الوطنية والجنسية وتاريخ الميلاد، وبيانات التواصل مثل البريد الإلكتروني، ورقم الجوال.

ومن ثم نقوم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والمؤهل التعليمي الذي حصل عليه المتقدم، وعنوان السكن، والدولة التي يقطن فيها المتقدم.

إدراج جميع الخبرات والمجال الوظيفي، ومن ثم كتابة كلمة المرور بشكل واضح.

ثم إدراج السيرة الذاتية، وبعدها كتابة رقم التحقق وكافة البيانات الأخرى.

ثم نقوم بالنقر على تبويب تسجيل.

وظائف باب رزق جميل وآلية التوظيف

وهناك العديد من الوظائف التي يتم طرحها من خلال منصة باب رزق، وعن آلية التوظيف المتبعة فهي كالتالي:

على الراغب في الحصول على الوظيفة في البداية تقديم الطلب.

ثم يتم عقد نوعين من المقابلات، سواء المقابلة الأولية أو المقابلة النهائية.

ومن ثم يتم التقييم واتخاذ القرار النهائي، والحصول على الوظيفة.

ويمكن التعرف على الفرص الوظيفية الحالية، واختيار المناسب لك من خلال رابط المنصة الرسمي الذي تقوم فيه بعرض كافة المعلومات والبيانات.

باب رزق جميل

وقد أشارت المنصة، أن السيرة الذاتية من المستندات المهم رفعها من خلال الموقع، وعلى من يقوم بالتقديم رفع السيرة الذاتية بصيغة PDF أو من خلال استخدام صيغ الـ word، ومن الضروري أن يكون حجمها لا يزيد عن 2 ميجا بايت