نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتبة جرير تقدم تخفيضات هائلة على الإلكترونيات اللاب توب والهواتف الذكية تصل إلى44% في المقال التالي
مكتبة جرير تعتبر أحد أكبر الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال في المملكة العربية السعودية، ويتمثل نشاط الشركة التجاري في تجارة الجملة والتجزئة، في الأدوات المكتبية ولعب الأطفال وكذلك الوسائل التعليمية المطبوعة كالكتب، وكذلك الكتب العربية والإنجليزية وأدوات الرسم والأدوات اليدوية، وكذلك تجارة أجهزة الهواتف ولوازم أجهزة الحاسب الآلي، وجميع الأجهزة البصرية والسمعية وأجهزة التصوير، وصيانة الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية المختلفة، والشاشات بجميع أنواعها واللوحات الإلكترونية، ويقع المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، ويعمل في مجال التجزئة وكذلك الجملة، وتوفر عدد كبير من صالات العرض في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.
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مكتبة جرير
هي رائدة في مجال التجارة، حيث تقوم المكتبة بعمل تخفيضات هائلة على جميع الماركات العالمية، مما يجعل الإقبال عليها شديد جداً.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكتبة جرير تقدم تخفيضات هائلة على الإلكترونيات اللاب توب والهواتف الذكية تصل إلى44% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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