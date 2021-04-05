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مكتبة جرير تعتبر أحد أكبر الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال في المملكة العربية السعودية، ويتمثل نشاط الشركة التجاري في تجارة الجملة والتجزئة، في الأدوات المكتبية ولعب الأطفال وكذلك الوسائل التعليمية المطبوعة كالكتب، وكذلك الكتب العربية والإنجليزية وأدوات الرسم والأدوات اليدوية، وكذلك تجارة أجهزة الهواتف ولوازم أجهزة الحاسب الآلي، وجميع الأجهزة البصرية والسمعية وأجهزة التصوير، وصيانة الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية المختلفة، والشاشات بجميع أنواعها واللوحات الإلكترونية، ويقع المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، ويعمل في مجال التجزئة وكذلك الجملة، وتوفر عدد كبير من صالات العرض في مختلف مدن المملكة العربية السعودية. أقوى عروض جرير وتخفيضات كبيرة عروض جرير على منتجات آبل عروض لاب توب جرير آبل ماك بوك برو، 7 أنوية، السعر قبل الخصم 12999 ريال السعر بعد الخصم 9749 الخصم يصل إلى 25%.

لاب توب جرير آبل ماك بوك برو 13، شاشة 13.3 إنش، يباع بسعر خاص 8549.

لاب توب آبل ماك برو 16،شاشة 16 إنش، بسعر خاص 12999.

أسعار اللاب توب في مكتبة جرير، آبل ماك بوك برو أير13، شاشة 13.3 أنش، السعر قبل التخفيض، 4899 السعر بعد التخفيض، 4399 ريال. عروض جرير على آيباد جرير آيباد برو، آبل أي رد أير 10.5، 64GB، 4G.

بطاقة خصم جرير، آبل آي رد برو11، سعة 256، شاشة 11 بوصة، 3999 ريال سعودي.

بطاقة سامبا جرير، آبل آي باد، 10.2، الجيل الثامن 23 جيجا، شاشة 10.2 بوصة، السعر بعد الخصم 1499 ريال.

آبل آيباد مني 5، 64 جيجا، شاشة 7.9 إنش، السعر بعد الخصم 1799. عروض مكتبة جرير أون لاين آبل أي باد برو 12.9، الجيل الرابع شاشة 12.9، بسعر 7399.

آيفون 12 برو الجيل الخامس، 128 جيجا بايت السعة، 4699. مكتبة جرير هي رائدة في مجال التجارة، حيث تقوم المكتبة بعمل تخفيضات هائلة على جميع الماركات العالمية، مما يجعل الإقبال عليها شديد جداً. الوسوم عمر شويل - جدة مكتبة جرير تقدم تخفيضات هائلة على الإلكترونيات اللاب توب والهواتف الذكية تصل إلى44% error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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