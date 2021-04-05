نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي بنك العربي وشروط استخراج القروض في المقال التالي
كثير منا يحتاج في بعض الأوقات إلى السيولة لتغطية كافة احتياجاته التي قد تطرأ عليه فجأة دون ترتيب ولذا فإنه يلجأ إلى التمويل الشخصي بنك العربي حيث يقدم البنك العديد من عروض التمويل التي تناسب جميع الاحتياجات بالإضافة إلى التمويل العقاري بنك العربي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل الشخصي بنك العربي وطريقة الحصول عليه.
التمويل الشخصي بنك العربي
يقدم البنك لعملائه العديد من الخدمات المتميزة ولعل من أهمها التمويل الشخصي بنك العربي والذي يقدم للعملاء بصورة ميسرة بمجرد توافر بعض الشروط والتي تحفظ حق البنك وكذلك حق المستخدم بالإضافة إلى الإيجار التمويلي للسيارات.
شروط الحصول على التمويل الشخصي بنك العربي
- أن يكون الراغب في الحصول على التمويل موظف بإحدى الجهات المعتمدة من البنك، وكذلك يتم منح التمويل الشخصي للمتقاعدين.
- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل الشخصي عن 18 عامًا.
- أن يتم إحضار خطاب تعريفي من جهة العمل بالمدة الفعلية للعمل والمنصب الحالي.
طريقة التقديم للحصول على التمويل الشخصي بنك العربي
وفر بنك العربي على العملاء الجهد والتعب من خلال أكثر من طريقة يمكنهم بها الحصول على التمويل الشخصي أما من خلال تطبيق العربي للهاتف الجوال ومن خلاله يمكنهم تقديم الطلب، أو من خلال التوجه إلى الفرع مباشرة، ويمكن أيضًا التقديم من خلال الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك العربي الوطني.
- التوجه إلى أيقونة الشخصية ومنها يتم اختيار كلمة برامج التمويل.
- يتم اختيار كلمة التمويل الشخصي من الصفحة الجديدة، ويتم النزول لأسفل الصفحة واختيار كلمة تقدم بطلب.
- يتم بعد ذلك فتح صفحة جديدة على المستخدم مليء كافة المعلومات بها من نوع التمويل وكذلك اسم العميل والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم الهوية وجهة العمل وكذلك الراتب الشهري ويتم بعد ذلك تفعيل مربع أنا لست روبوت ومن ثم الضغط على كلمة إرسال.
- يقوم البنك بمراجعة الطلب المقدم ومن ثم يتم التواصل مع العميل تليفونيًا لتحديد موعد البنك وإحضار كافة الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي وإنهاء كافة الإجراءات.
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