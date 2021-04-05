إعادة حساب معاش وريث .. تعرف على الخطوات وحالات إيقاف معاش التقاعد

هناك خطوات يتم إتباعها من أجل إعادة حساب معاش وريث ، حيث أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أتاحت خدمة إلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، تساعدهم من خلالها على معرفة الضوابط والأحكام الشرعية التي يؤخذ بها عند تقسيم معاش المتعاقد المتوفي، حيث أن هناك ورثة لا يستحقون المعاش بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.

خطوات إعادة حساب معاش وريث

عند وفاة المتقاعد، يتم تقسيم المعاش على الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي حالة عدم انطباق الشروط والأحكام على أحد الأشخاص، يتم إعادة توزيع المعاش وفقًا لحسابات معينة، وذلك عن طريق إتباع خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

يتم إعادة حساب معاش الورثة في حالة تغيير ظروف أحد الورثة أو بعض منهم.

استخراج شهادة تفيد بقيمة المعاش الجديد.

ثم يتم بعد ذلك اعتماد المعاملة.

تقوم الجهة المختصة بالتصديق على المعاملة المقدمة.

في النهاية يتم إنشاء معاملة إلكترونية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المستحقين لمعاش التقاعد من الورثة

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحديد المستحقين للحصول على معاش التقاعد من الورثة، وذلك وفقًا لبعض اللوائح والشروط الواجب توافرها بهم، والتي من أهمها أن يكون مقيد ضمن الأشخاص الذين يعولهم صاحب المعاش قبل وفاته، وهم كما يلي:

الزوجة أو الزوج.

الأبناء.

الأم أو الأب.

أبناء الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش المقاعد.

الجدة والجد.

الأخت والأخ.

الحالات التي يتم بها إيقاف معاش الوريث

هناك حالات يتم فيها إيقاف معاش الوريث، والتي تتمثل في التالي: