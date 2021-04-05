نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقسيط جوالات من البنك السعودي للاستثمار 1442 والشروط المطلوبة في المقال التالي
يُمكن لأي مواطن أو مُقيم في المملكة العربية السعودية، الاستفادة من برنامج تقسيط جوالات في السعودية من البنك السعودي للاستثمار 1442هـ، عبر برنامج التقسيط الميسر، بلا هامش ربح، فيما يجب أن يكون الحد الأدنى للمشتريات ألف ريال سعودي، ليجري تقسيط المبلغ إلى أشهر مريحة ومتساوية تستمر لمدة 12 شهرًا، على أن يستفيد من ذلك، حاملو البطاقات الائتمانية من البنك.
كيفية تقسيط جوالات في السعودية من البنك السعودي للاستثمار 1442
كيفية تقسيط جوالات في السعودية من البنك السعودي للاستثمار 1442، فإن ذلك يمكن أن يتم من خلال خطوات بسيطة، تتم كما جاءت على النحو الآتي:
- تسوق الهاتف المحمول الذي نريده من أحد المتاجر الإلكترونية التي تشترك مع البنك.
- عند الوصول إلى نافذة الدفع، نختار بطاقة البنك السعودي للاستثمار الائتمانية.
- نُحدد خيار برنامج التقسيط الميسر.
- نستكمل عملية الشراء بالتقسيط.
- أو من خلال المتاجر الفعلية، واستكمل الدفع بالبطاقة الائتمانية، ثم الاتصال على خدمة الهاتف المصرفي “فلكس كول” 8000 124 800، خلال 20 يومًا من تاريخ العملية.
شروط شراء هاتف ذكي بالتقسيط من بنك الاستثمار السعودي
بالنسبة للشروط المطلوبة لشراء هاتف ذكي بالتقسيط من بنك الاستثمار السعودي في المملكة، فهي على النحو الآتي:
- لا بد من أن يكون الحد الأدنى للعملية المحولة لبرنامج التقسيط الميسر هو ألف ريال سعودي.
- يجب أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن استخدامه من الحد الائتماني للبطاقة هو 90% بصرف النظر عن عددٍ العمليات المحولة.
- أما بالنسبة، لمدة التقسيط فهي 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا، ولا يمكن تغييرها إلى مدة أخرى بعد إتمام التحويل.
- تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقات الائتمانية من البنك السعودي للاستثمار.
- لا يُمكن تغيير فترة التقسيط، لاختيار فترة أخرى بعد إتمام عملية التحويل على فترة سابقة.
- لا بد من أن يكون تحويل العملية في موعد أقصاه 20 يومًا من تاريخ العملية، برفع طلب عبر مركز الاتصال “فلكس كول” على الرقم 8001248000 وقبل إصدار العملية بكشف الحساب الشهري.
- يفرض البنك رسوم إدارية 50 ريالا لكل عملية تقسيط بموجب البرنامج.
- يتاح عرض التقسيط الشهري لدى “نون” إلى 6 أشهر فقط.
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