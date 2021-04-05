كيفية تقسيط جوالات من البنك السعودي للاستثمار 1442 والشروط المطلوبة

يُمكن لأي مواطن أو مُقيم في المملكة العربية السعودية، الاستفادة من برنامج تقسيط جوالات في السعودية من البنك السعودي للاستثمار 1442هـ، عبر برنامج التقسيط الميسر، بلا هامش ربح، فيما يجب أن يكون الحد الأدنى للمشتريات ألف ريال سعودي، ليجري تقسيط المبلغ إلى أشهر مريحة ومتساوية تستمر لمدة 12 شهرًا، على أن يستفيد من ذلك، حاملو البطاقات الائتمانية من البنك.

كيفية تقسيط جوالات في السعودية من البنك السعودي للاستثمار 1442

كيفية تقسيط جوالات في السعودية من البنك السعودي للاستثمار 1442، فإن ذلك يمكن أن يتم من خلال خطوات بسيطة، تتم كما جاءت على النحو الآتي:

تسوق الهاتف المحمول الذي نريده من أحد المتاجر الإلكترونية التي تشترك مع البنك. عند الوصول إلى نافذة الدفع، نختار بطاقة البنك السعودي للاستثمار الائتمانية. نُحدد خيار برنامج التقسيط الميسر. نستكمل عملية الشراء بالتقسيط. أو من خلال المتاجر الفعلية، واستكمل الدفع بالبطاقة الائتمانية، ثم الاتصال على خدمة الهاتف المصرفي “فلكس كول” 8000 124 800، خلال 20 يومًا من تاريخ العملية.

شروط شراء هاتف ذكي بالتقسيط من بنك الاستثمار السعودي

بالنسبة للشروط المطلوبة لشراء هاتف ذكي بالتقسيط من بنك الاستثمار السعودي في المملكة، فهي على النحو الآتي: