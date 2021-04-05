مزايا برنامج زود الأجيال الادخاري من بنك التنمية للأبناء من عمر 6 -18عاما

مزايا برنامج زود الأجيال الادخاري من بنك التنمية للأبناء من عمر 6 -18 عاما لتشجيعهم على فن الادخار تصريح اطلقه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منتج جديد وهو ” زود الأجيال الادخاري” مقدم من بنك التنمية بالتعاون مع بنك الرياض ومن خلال بيان صحفي ذكر فيه أن هذا المنتج الجديد يعتبر بمثابة تجربة بنكية جديدة خاصة بالأبناء الصغار بهدف تشجيع أبنائنا الصغار على فكرة ادخار الأموال و عدم صرفها فيما لا ينفع و ذلك بالتعاون وتحت إشراف الوالدين ومن خلال هذا يتم رفع المستوى الثقافي لدي الأبناء كما يقدم بنك التنمية مجموعة من المبادرات المالية المحفزة والمواد التوعية والثقافية من خلال وجهة عمل يقدم فيها نشر الوعي الاستهلاكي الجيد والصحيح ويأتي في ترشيد إنفاق الأموال وذلك من خلا بناء أسس البنية التحتية المالية القوية لأفراد الأسرة.

مزايا برنامج زود الأجيال الادخاري من بنك التنمية

يدشن برنامج زود الأجيال من اجل تشجيع الادخار ورفع مستوى الثقافة المالية.

يطبق برنامج زود الأجيال تحت قواعد وضوابط الشريعة الإسلامية وغير مخالف لقواعدها.

بنك التنمية يميز برنامج زود الأجيال بدون أي إضافة لمصاريف إدارية ولا خصومات من قبل أو من بعد.

يقدم بنك التنمية برنامج زود الأجيال الادخاري لمدة ثلاث سنوات.

يتميز برنامج زود الأجيال من بنك التنمية بمجموعة كبيرة من المحفزات النقدية أو غير نقدية.

من خلال برنامج زود الأجيال يستطيع الوالدين إدارة الأموال النقدية والمدخرات لأبنائهم.

برنامج زود الأجيال هو عبارة عن حصالة إلكترونية تعمل على تحفيز الأبناء وذلك من خلال وضع المبالغ المالية بها.

يقدم بنك التنمية من خلال برنامج زود الأجيال إلى رفع مستوى الوعي من خلال مواد تثقيفيه مالية للتوعية.

اهم المحفزات المالية لبرنامج زود الأجيال الادخاري

من خلال برنامج زود الأجيال يقدم حوافز نقدية شهرية تصل إلى خمس عشر ريال سعودي. كما يقدم برنامج زود الأجيال حوافز نقدية ربع سنوية تصل إلى 300 ريال سعودي. يقدم بنك التنمية من خلال البرنامج زود الأجيال اكبر السحوبات والجوائز النقدية شهريا بقيمة 100 ريال سعودي. يمكن الاستفادة من المنتج وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة عبر الدخول لتطبيق بنك الرياض واختيار برنامج” تكن” وللتسجيل والاشتراك في منتج زود الأجيال اطلب اشتراك احد الأبناء والتأكيد من تسجيل الاشتراك.

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