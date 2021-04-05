مواعيد صرف المعاشات التقاعدية ودعم ساند توضحه مؤسسة التأمينات

مواعيد صرف المعاشات التقاعدية ودعم ساند، يعد برنامج ساند من البرامج الداعمة للمواطنين السعوديين من المتعطلين عن العمل في حالة التوقف عن العمل لظروف خارجة عن إرادته، حيث تقدم الدعم له ولأسرته عن طريق مبلغ من المال يصرف شهرياً، ويذكر أن دعم ساند قام بتخفيف الكثير من الآثار السلبية التي تركها وباء كورونا على منشآت القطاع الخاص، حيث أنها مبادرة لدعم عمال القطاع الخاص، واستفاد منها أكثر من 90 ألف منشأة، و وأكثر من 480 ألف مشترك بدعم تزيد قيمته على 3.5 مليار ريال سعودي.

موعد صرف معاشات التقاعد ودعم ساند

صرف معاشات التقاعد ودعم ساند،نظراً لاقتراب موعد شهر رمضان المبارك، ورغبة جميع المواطنين في شراء جميع مستلزمات وزينة رمضان، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بصرف معاشات التقاعد ودعم ساند للعاطلين عن العمل، وذلك يوم الخميس الموافق 1 أبريل الجاري، وقد أعلنت المؤسسة ذلك عبر موقعها الإلكتروني على تويتر.

شروط استحقاق دعم ساند

أما بالنسبة لشروط استحقاق دعم ساند تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية دعم ساند، وذلك لمساعدة العاطلين عن العمل لحين إيجاد فرصة عمل، بالإضافة إلى تدريب هؤلاء الأفراد وتنمية مهاراتهم للحصول على عمل يناسب مهاراتهم، و للاستفادة من دعم ساند يجب تحقق الشروط التالية كالاتي: