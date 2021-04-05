كيفية إثبات استقلالية الفرد المستقل من برنامج حساب المواطن

زادت محركات جوجل في البحث عن موعد ايداع الدعم المادي للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، ولذلك من خلال موقع ثقفني نعرض لكم جميعاً موعد صرف الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات، ولذلك نقول بتوضيح نسبة أرباب الأسر أيضاََ، ولذلك نوضح كيفية إثبات استقلالية الفرد المستقل، ولذلك أوضح برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة عن نسبة أرباب الأسر داخل المملكة العربية السعودية، قد بلغ نسبة أرباب الأسر حوالي 92% أما بالنسبة لربات الأسر السعودية بلغ حوالي 8% حيث أن قد بلغ نسبة الإناث المستقلات حوالي 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% ولذلك تم الإعلان على أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات.

موعد إيداع صرف الدفعة الجديدة الخاصة بشهر أبريل الجاري 2021م :

موعد صرف إيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم صرف الدعم المادي يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريل الجاري 2021م ومن الجدير بالذكر أن نظام المتبع في إيداع الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن يوم 10 يوافق عطلة رسمية داخل السعودية.

كيفية إثبات استقلالية الفرد المستقل:

يجب على المستفيد تقديم عقد إيجار موحد من منصة إيجار. يجب على المتقدم تقديم صك ملكية السكن. يجب على المستفيد أن يقدم مشهد إثبات سكن جامعي او أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

تفاصيل دعم الدفعة الماضية الخاصة بشهر مارس الماضي 2021م :

في الدفعة الماضية الخاصة بشهر مارس القادم 2021م كان إيداع برنامج حساب المواطن حوالي 1.9 مليار ريال سعودي مخصص للدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، حيث أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في هذه الدفعة حوالي 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم، ومن المؤكد أن قد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال سعودي مخصص، بالإضافة إلى ذلك أن قد أصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته حوالي من 92 مليار ريال سعودي منها 683 مليـون ريال سعودي مخصص وهذا يعد أمر ضروري تعويض عن الدفعات السابقة.