شروط تقسيط الجوالات من البنك الأهلي التجاري بسعر الكاش في السعودية

يوفر البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية، خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين، ومنها تقسيط جوالات في السعودية 1442هـ، من خلال برنامج “على دفعات” عبر بطاقة البنك الائتمانية، حيث يمكن تحويل قيمة العمليات الشرائية إلى خطة أقساط شهرية متساوية بمعدل نسبة سنوي منخفض عند استخدام البطاقة.

بالنّسبة للمدة المسموح بها لدفع المستحقّات، فهي 3 أشهر بمعدل نسبة 1.39%، أو 6 أشهر بمعدل نسبة 1.29%، وكذلك 12 شهرًا بمعدل نسبة 1.19%، على أن يكون الحدّ الأدنى للمبالغ المؤهلة للتقسيط هو 750 ريالًا سعوديًّا لكل عملية.

تقسيط جوالات في السعودية من البنك الأهلي التجاري

بالنسبة لخطوات تقسيط جوالات في السعودية من البنك الأهلي التجاري، فإن ذلك من الممكن بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع البنك الأهلي على الإنترنت. اختيار بطاقة الأهلي الائتمانية. يجب اختيار برنامج على دفعات. يجب اختيار العملية الشرائية المؤهلة للتقسيط. قراءة الشروط والأحكام. تأكيد الطلب للبدء وتنفيذ الخطة. يمكن القيام بهذه الخطوات عبر تطبيق الأهلي موبايل. يمكن الاتصال على هاتف الأهلي المصرفي على الرقم 920001000، واتباع التعليمات، ثمّ طلب برنامج “على دفعات” من خدمة العملاء وتأكيد الطلب.

شروط تقسيط الهواتف الذكية في السعودية عبر البنك الأهلي

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر لتقسيط الهواتف الذكية في المملكة عبر البنك الأهلي، كما على النحو التالي: