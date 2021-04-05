نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط الجوالات من البنك الأهلي التجاري بسعر الكاش في السعودية في المقال التالي
يوفر البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية، خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين، ومنها تقسيط جوالات في السعودية 1442هـ، من خلال برنامج “على دفعات” عبر بطاقة البنك الائتمانية، حيث يمكن تحويل قيمة العمليات الشرائية إلى خطة أقساط شهرية متساوية بمعدل نسبة سنوي منخفض عند استخدام البطاقة.
بالنّسبة للمدة المسموح بها لدفع المستحقّات، فهي 3 أشهر بمعدل نسبة 1.39%، أو 6 أشهر بمعدل نسبة 1.29%، وكذلك 12 شهرًا بمعدل نسبة 1.19%، على أن يكون الحدّ الأدنى للمبالغ المؤهلة للتقسيط هو 750 ريالًا سعوديًّا لكل عملية.
تقسيط جوالات في السعودية من البنك الأهلي التجاري
بالنسبة لخطوات تقسيط جوالات في السعودية من البنك الأهلي التجاري، فإن ذلك من الممكن بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول إلى موقع البنك الأهلي على الإنترنت.
- اختيار بطاقة الأهلي الائتمانية.
- يجب اختيار برنامج على دفعات.
- يجب اختيار العملية الشرائية المؤهلة للتقسيط.
- قراءة الشروط والأحكام.
- تأكيد الطلب للبدء وتنفيذ الخطة.
- يمكن القيام بهذه الخطوات عبر تطبيق الأهلي موبايل.
- يمكن الاتصال على هاتف الأهلي المصرفي على الرقم 920001000، واتباع التعليمات، ثمّ طلب برنامج “على دفعات” من خدمة العملاء وتأكيد الطلب.
شروط تقسيط الهواتف الذكية في السعودية عبر البنك الأهلي
هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر لتقسيط الهواتف الذكية في المملكة عبر البنك الأهلي، كما على النحو التالي:
- يمكن للعملاء فقط استخدام الحد الائتماني الحالي الخاص بهم للاستفادة من الأقساط.
- إذا كان العميل يتبع طريقة الدفع بنسبة 5%، فيجب عليه تقديم طلب التقسيط قبل تاريخ استحقاق عملية الشراء المطلوبة.
- كل حساب يستطيع الاستفادة من 4 خطط تقسيط كحدٍّ أقصى.
- لا تُستخدم أية خطة تقسيط في طريقة السحب النقدي.
- الحدّ الأدنى لمبلغ المشتريات المؤهلة للتقسيط هو 750 ريالا سعوديا لكل عملية شراء.
- أمّا الحدّ الأقصى لمبلغ المشتريات المؤهلة للتقسيط فهو 100 ألف ريال سعودي لكل عملية شراء.
- لا بد من تسديد أقساط جميع خطط التقسيط بالكامل قبل أن يستطيع العميل تغيير منتجات المشتريات.
- في حالة جرى اختيار طريقة الدفع بنسبة خصم 100%، سيجري تغيير خطة التقسيط إلى الحدّ الأدنى من جدولة الدفعات.
- يحتفظ البنك بالحقّ في إلغاء أو تعليق برنامج خيار التقسيط في حال تعثر العميل عن سداد مبلغ القسط الشهري المستحق.
- تحويل جميع المعاملات المشمولة ضمن البطاقة الائتمانية القديمة إلى البطاقة الائتمانية الجديدة بما في ذلك خطة التقسيط، في حالة إجراء ترقية للبطاقة الائتمانية.
- يحق للعميل إلغاء خطط التقسيط في أي وقت من الأوقات خلال فترة التقسيط وطلب التسوية المبكرة.
- يحتفظ البنك بالحق في رفض أي طلب يتعلق بخيار التقسيط في حال عدم أهلية العميل للاستفادة من البرنامج.
- في حالة اعتماد خطة تقسيط مع التاجر، يتحمل التاجر مسؤولية جميع الالتزامات المرتبطة بتوريد السلع.
- تسوية الخلافات تكون مباشرة مع التاجر، ولا تؤثر على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الدفعات للبنك الذي لا يتحمل أية مسؤولية للتحقيق أو حلّ هذه الخلافات.
- يحتفظ البنك الأهلي بالحق في تعديل الشروط والأحكام وإبلاغ العميل قبل 30 يومًا من التعديل.
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