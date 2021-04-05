قرض يبدأ من 2000 ريال ميسر جدا للنساء والرجال والمتقاعدين أقل قسط من شركة إمكان للتمويل

قرض يبدأ من 2000 ريال ميسر جدا من شركة إمكان للتمويل والقرض الإضافي حيث تتيح الشركة مجموعة من المنتجات التمويلية بصورة سهلة في الإجراءات والمتطلبات، فيما تشمل هذه الحلول جميع الفئات من الشعب السعودي والمقيمين، وأيضاً الموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة وشبه الحكومي والعسكري، كما تضم المتقاعدين وتعد هذه من المزايا التي توفرها شركة إمكان للعملاء بالإضافة أنها شركة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن الشركات التي توفر القروض بأفضل حلول ممكنة بغير البنوك لا تطلب كفيل ومنها شركات لا تطلب كفيل ولا تشترط تحويل الراتب إليها، كل هذا بجانب مجموعة من المميزات التي تسهل الحصول على المال لسداد الاحتياجات والمساعدة في تحسين مستوى المعيشة من خلال استخدام القرض في عمل مشروع أو شراء سيارة والعمل عليها..أو لأي من الأغراض تساهم في رفع مستوى الحياة إلى الأفضل.

قرض بدون كفيل شركة إمكان للتمويل

تقدم شركة إمكان قرض شخصي ميسر بدون كفيل غارم بأقل قسط شهري وأسهل إجراءات يبدأ من ألفي ريال بقسط 123 ريال فقط، يصل قيمة القرض حتى 50 ألف ريال مع تسهيل السداد المرن، كل هذا بالإضافة إلى المميزات التالية:-

جميع المنتجات التمويلية المتاحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قرض بدون ضامن ميسر للنساء والرجال والمتقاعدين كل القطاعات بالإضافة إلى العسكريين.

فترات السداد مرنة على 24 شهر.

متاح الحصول على قرض إضافي مع وجود تمويل قائم بمبلغ تمويل أكبر يصل حتى 200 ألف ريال سعودي وفترات سداد حتى 5 سنوات ميسرة.

الشروط والمتطلبات للحصول على قرض يبدأ من 2000 ريال ميسر جدا من شركة إمكان للتمويل

لا يقل عمر طالب القرض عن 20 سنة ولا يزيد عن الـ60 عام وقت استحقاق آخر قسط.

بالنسبة للمتقاعدين و العسكريين لا يزيد العمر عن 70 سنة.

مطلوب سجل ائتماني جيد.

فترة الخدمة في العمل لا تقل عن شهر واح وذلك بالنسبة لمحولي رواتبهم على بنك الراجحي.

كشف حساب مصرفي لآخر ثلاثة أشهر.

أقل راتب ممكن لكي تحصل على القرض هو 2000 ريال و للمتقاعدين 1.900ريال.

تصل نسبة الاستقطاع من العميل إلى 45%، وفي حالة زيادة الراتب الشهري عن 25 ألف ريال تكون نسبة الاستقطاع 50%.

طرق التواصل وأرقام شركة إمكان للتمويل

لـ التواصل وطلب القرض عبر الموقع الإلكتروني www.emkanfinance.com.sa أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

أما للاستفسار عن القروض المتاحة يمكن التواصل عبر خدمة المبيعات على رقم 920011038.