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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ماين كرافت النسخة التعليمية 2021 minecraft مدرستي تبرمج في المقال التالي
في ظل الأوضاع الجديدة التي فرضت على العديد من دول العالم حظرا إجباريا وغلقا للمدارس، ما جعل وزارات التعليم في مختلف البلدان تتجه إلى التعليم الإلكتروني. وفي المملكة العربية السعودية بدأ كثير من الطلاب وأولياء أمورهم البحث عن رابط ماين كرافت التعليمية، وذلك للتسجيل في مسابقة “مدرستي تبرمج” التي طرحتها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، حيث تعمل هذه اللعبة على تقديم المحتوى التعليمي الإلكتروني بشكل إبداعي، يساعد على حل المشكلات المختلفة وتعزز من التواصل بين الطلاب والمعلمين، وغيرها من المميزات التي تزيد من متعة العملية التعليمية.
ويمكن لجميع الطلاب في المملكة التسجيل عبر رابط ماين كرافت في مسابقة مدرستي تبرمج، وذلك وفق الخطوات الآتية:
- من موقع Minecraft Education على الإنترنت، اضغط على “تحميل اللعبة”، ثم ” setup”.
- عقب ذلك اضغط على “تشغيل” ثم “الموافقة على الشروط”.
- اضغط على ” install ” لبدء التنصيب، ثم اضغط “انتهاء” لتفتح اللعبة بشكل مباشر على جهازك المنزلي.
خطوات الدخول على مسابقة مدرستي تبرمج
إذا كنت قد نجحت في الحصول علي اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك الدخول لمسابقة مدرستي تبرمج، وفق ما يلي:
- اضغط على “العب”، ثم “استعراض المكتبة”، ومنها “اختيار الدروس”.
- ثم الضغط على “علوم الحاسب”، ومنها “ساعة برمجة 2020”.
- عقب ذلك، أضغط على بناء العالم، وتعلم كيفية خوض اللعبة.
طريقة الحصول علي لعبة ماين كرافت على الهواتف الذكية
أتاحت مايكروسوفت إمكانية تحميل لعبة ماين كرافت على الهواتف المحمولة كما الحال بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المنزلية، وذلك على من خلال متجر “جوجل بلاي” حيث يمكنك تحميل اللعبة والاستفادة من كل ما تقدمه، وفق العديد من الخطوات، هي كما يلي:
- في البداية، عليك القيام بكتابة اسم اللعبة على متجر “جوجل بلاي”.
- سوف تظهر أمامك عددا من الألعاب في مقدمتها لعبة ماين كرافت “الرسمية” (education.minecraft.net).
- اختر اللعبة “الرسمية” ثم قم بتثبيتها عبر جهازك.
- تحقق من وجود مساحة على هاتفك الذكي لاستيعاب اللعبة.
- في الختام، سوف يتم تثبيت اللعبة على جهازك لتبدأ الاستمتاع بعالمها.
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