نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك البلاد الشخصي قروض بنك البلاد كم راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك البلاد كم راتب، بنك البلاد الإسلامي هو واحد من أهم البنوك على أرض المملكة العربية السعودية والذي يقدم لعملائه باقة متنوعة من القروض والتمويل الشخصي علي تساعد في سداد المديونيات أو للمقبلين على الزواج أو شراء منزل جديد حيث تقدم راتب شهري يصل إلى 5 الف ريال سعودي وذلك لحاملي الجنسية السعودية.

تمويل بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي الذي يقدمه بنك البلاد يمتاز بأنه يتوافق مع أحكام وضوابط الشرع الإسلامي وكذلك الهيئة الشرعية المختصة في بنك البلاد

يتميز أيضا بفرصة شراء الأسهم من الشركات التي يحددها البنك في قائمة موضوعة من قبل لجنة البنك.

هذا إلى جانب سرعة إنجاز الإجراءات واتمامها ومرونة فترة السداد التي تمتد لمدة 60 شهر مع إمكانية السداد في وقت مبكر بناء على بعض الضوابط التى تحددها مؤسسة النقد.

أما عن سداد الأقساط تتحدد نسبة القسط وقيمته على حسب الدخل الشهري للعميل مع إمكانية تأجيل سداد بعض قيم الأقساط في البداية ولا يشترط وجود الكفيل للحصول على تمويل شخصي.

يمكن للعملاء المنسوبون إلى البنوك المحلية الحصول على القرض كما يمكن لهم الحصول على نسبة تمويل إضافي.

كم راتب يلزم للحصول على تمويل بنك البلاد و شروط التمويل الشخصي