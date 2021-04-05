تمويل شخصي يبدأ من 10 الالاف ويصل الي 3000 الف ريال بفترة سداد 240 شهر

تمويل شخصي يبدأ من 10 الالاف ويصل الي 3000 الف ريال؛ حيث يمكنك الحصول علي أفضل التمويلات والقروض الشخصي من أفضل البنوك والشركات الاستثمارية التي تُقدم تمويلات شخصية لعملائها للمواطنين السعوديين والوافدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فقد يبحث العديد من الأشخاص طالبي التمويل عن فترة سداد طويلة المدى، وهذا أهم ما يميز التمويل الشخصي لأي بنك، حيث يبحث طالب القرض عن جدولة مريحة وميسرة بأقساط شهرية لمدة قد تصل الي 10 سنوات أو يزيد، ويتم صرف التمويل وفقاً للشريعة الإسلامية والملائمة مع الأحكام والشروط.

تمويل شخصي يصل الي 3000 الف ريال سعودي

يوجد الكثير من الشركات التمويلية المميزة والمعروفة بكامل مصدقتيها كشركة النايفات السعودية، حيث تُقدم لعملائها العديد من القروض بتسهيلات كثيرة لصالح العميل، ويبدأ تمويلات الشركة من مبلغ 10 الالاف ريال سعودي الي أن يصل الي 300 الف ريال سعودي بأقساط وجدولة شهرية مرنة لتتناسب مع ظروف العميل المادية، كما يمكن للعميل أن يحصل علي تمويل شخصي إضافي بعد سداد 20 في المئة من قيمة الأقساط الشهرية دون عوائق أو صعوبات، ويمكن الحصول علي التمويل الشخصي إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي لشركة النايفات، وأهم ما يميز تمويل شركة النايفات أنه متوافق مع ضوابط وأحكام الدين الإسلامي، ويُصرف بعدة شروط كالأتي:

تشترط إدارة شركة النايفات أن لا يقل عمر المقترض عن 20 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

أن لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن 6 شهور للعاملين بالقطاع الخاص.

أن لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن 3 شهور للعاملين بالقطاع العام.

أن لا يقل راتب العامل بالقطاع العام عن 5000 ريال سعودي.

أن لا يقل راتب العامل بالقطاع الخاص عن 7000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدي شركة معتمدة لشركة النايفات.

تمويل شخصي يصل الي 300 الف ريال بفترة سداد 240 شهر

يُقدم مصرف الراجحي تمويلات شخصية عديدة تناسب جميع الفئات، وأهم ما يقدمه مصرف الراجحي تمويل شخصي بفترة سداد 240 شهر، فقد ذكرنا لكم زوار موقعنا الكرام تفاصيل الحصول علي ذلك التمويل من مصرف الراجحي مع توضيح الشروط المطلوبة والمستندات التي يجب تقديمها الي مصرف الراجحي من أجل الحصول علي التمويل.