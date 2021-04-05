نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مقابل رهن وديعة نقدية البنك السعودي البريطاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتمد الكثيرين على تمويل مقابل رهن وديعة نقدية والذي يتم تقديمه من قبل البنك البريطاني من خلال خدمات ساب المتعددة التي يتمكن العميل من الحصول على تمويل يصل حتي ثمانين بالمئة من قيمة الودائع النقدية التابعة لساب، فهو يتوافق مع أحكام التشريع الإسلامية فكافة البنوك تطبق تلك الميزة على جميع الخدمات الخاصة بالبنوك، فقد تم تصميم تلك الخدمات حتي تتناسب بشكل كبير مع جميع الاحتياجات الشخصية للعملاء وذلك بعد تطبيق نظام المرابحة عليها، كما أنها يسهل تسديدها فالمرونة ميزة أساسية للحصول على هذا النوع من التمويل.

تمويل مقابل رهن وديعة نقدية

يقوم ساب بمنح العملاء لديه داخل البنك البريطاني التمويل برهن فمن خلاله يمكن الحصول على أحد التمويلات النقدية التي تساعد على قضاء حاجات العميل، عبر رهن الوديعة النقدية للبنك ومن ثم الحصول على التمويل، فالتمويل الممنوح من البنك يصل حتي نصف مليون ريال مع السماح بفترة سداد حتي عام كامل، ويمكن التسديد مرة واحدة أو على شكل دفعات متتالية، وقد أتاح البنك التمويل لكافة المقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل مقابل رهن الوديعة

يمتلك ساب الكثير من المميزات التي يريدها العملاء بالنسبة للتمويلات المرهونة بوديعة والتي هي في الأساس ملك العميل، ولكنة يقوم برهنها للبنك بنسبة معينة ويبدأ بتسديها خلال عام وتلك المميزات كالتالي:

الحصول على تمويل حتي نصف مليون ريال

الحد الأعلى لتمويل الوديعة 80% من إجمالي الوديعة

المرونة القصوى في التسديد حتي سنة من تاريخ استلامها

يتميز التسديد حسب راحة العميل فيمكن السداد على فترات ربع سنوية أو نصف سنوية أو مرة كل عام

يمكن الحصول عليه من قبل الموظفين في جميع المجالات أو من خلال أصحاب الأعمال الخاصة

يمكن الاستفادة من التمويل من خلال جميع المقيمين داخل الدولة

يسمح بالحصول على التمويل دون الحاجة لتحويل راتب الموظف على البنك البريطاني أو على ساب.

آلية الحصول على التمويل المرهون بوديعة

يسمح للعملاء التواصل مع البنك والحصول على تمويل شخصي وعدة تمويلات أخرى مع تحقيق الاستفادة الكاملة منه من خلال التقديم من خلال الموقع الرسمي على شبكة الأنترنت، أو من خلال الاتصال بالبنك وتوجيه الأسئلة لخدمة العملاء وبعدها يتم أخبار الخدمة بالمعلومات التي تخص العميل، كما يمكن الذهاب للفرع وتعبئة البيانات المطلوبة داخل النموذج البنكي وعليه يتم الحصول على التمويل المطلوب.

طريقة التقديم على التمويل المرهون عبر ساب

يستطيع العميل الدخول على الموقع الرسمي عبر البنك السعودي البريطاني وتعبئة البيانات المطلوبة بالكامل على أن يتم مراجعتها من قبل البنك، ليتم التواصل مع العميل مجدداً للحصول على التمويل المرهون بعد مطابقة الشروط عليه، كما يمكن التعرف على البيانات المطلوبة من خلال التالي: