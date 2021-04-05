خطوات إثبات حضانة من وزارة العدل 1442 وطريقة ملء طلب إلاثبات والأوراق المطلوبة

خطوات إثبات حضانة من وزارة العدل التى اتيحت الام حضانة اطفالها الاقل من 15 عام دون الرجوع الى المحاكم وتقديم مستندات تثبت حقها فى حضانتهم، كما انه في حالة طلاق المرأة السعودية أو تغيّب الزوج، يمكنها تقديم طلب إثبات حضانة من وزارة العدل لكن يشرط عدم وجود أي خلاف قائم بين الرجل والمرأة بشأن حضانة الأبناء، كما أن قانون الحضانة اثأر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت وزارة العدل بإلغاء حضانة الأب للأولاد، كما يحق للأب حضانة الطفل في حالة إذا ما ثبت عدم صلاحية الأم للحضانه، وتتيح الوزارة مؤخرًا عبر موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات التي يمكن للمستفيدين الوصول إليها بكل سهولة، على رأسها قانون الحضانة الجديد وشروطه في السعودية.

خطوات إثبات حضانة من وزارة العدل 1442

الدخول على رابط منصة وزارة العدل الإلكترونية. الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم النقر على تقديم طلب للدوائر اللانهائية. الضغط على ابدأ الخدمة. النقر على تقديم طلب جديد فتح نافذة يتم من خلالها عرض أربع أيقونات هي الورثة والقصر والأسرية والأوقاف والحالات الاجتماعية. الضغط على الايقونة الأولى ( أسرية ) . اختيار اثبات حضانة .

طريقة ملء طلب إثبات حضانة

يتم تحديد نوع المحكمة التي ستقوم بتقديم الطلب من خلالها. إدخال جميع البيانات المطلوبة لإثبات الحضانة من تاريخ الميلاد ورقم الهوية. الضغط على تحققبعد الانتهاء . إدخال بيانات عقد الزواج المطلوبة من تاريخ عقد الزواج ورقم عقد الزواج ومصدر عقد الزواج وكذلك حالة المرأة الاجتماعية. ملء بيانات الأطفال مثل تاريخ ميلادهم ونوع ورقم الهوية. ثم الضغط على تحقق. إدخال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالشهود كتاريخ الميلاد ورقم الهوية والجنس.

الأوراق المطلوبة لإثبات الحضانة

يحتاج المتقدم لتقديم طلب إثبات حضانة بالسعودية إلى تقديم عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة ووفقًا لما أعلنته وزارة العدل

تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم بالطلب وصورة واضحة منها.

تقديم إثبات للحضانة في صورة شاهدين ومعدلين.

التواصل مع الجهة المسؤولة والتي تقوم باستقبال طلبات التقديم.

والجدير بالذكر يمكن تقديم طلب إثبات حضانة من وزارة العدل عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة أحد المكاتب بدون خسارة الوقت والجهد مما سهل الكثير على الام الحضانه.