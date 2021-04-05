نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من بنك البلاد بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من بنك البلاد، إذا كنت واحد من الذين يرغبون في الإقدام على الزواج أو تأسيس وبناء منزل جديد أو دفع قسط تعليمي للأبناء أو لديك أي أغراض أو احتياجات مالية أخرى فإن بنك البلاد يقدم لك باقة متنوعة من البرامج التي تعمل على تمويلك تمويلا شخصيا بما يتوافق مع ضوابط الشرع والهيئة المختصة بذلك داخل البنك مما يساعدك على تحقيق هدفك بكل سهولة.

التمويل الشخصي وسداد المديونية من بنك البلاد

يمكن لك سداد مديونيتك من خلال تمويل شخصي يقدمه لك بنك البلاد ويتميز هذا التمويل بالتوافق مع ضوابط الشرع الإسلامي والهيئة الشرعية لدى البنك ،يتميز أيضا بسرعة عند إتمام الإجراءات في طلب التمويل.

يتميز هذا التمويل بإمكانية تأجيل دفع أحد الأقساط من كل سنة ،إلى جانب تقسيم الأقساط حتى تتناسب مع الدخل الشهري للعميل ويمكن أيضا للعميل أن يقوم بالسداد المبكر إذا أراد ذلك في أي وقت ويكون هذا خاضعا ضوابط معينة من قبل مؤسسة النقد بينما تطول السداد فهي تصل إلى 60 شهرا.

هذا بالإضافة إلى إتاحة فرصة شراء الأسهم من الشركات التي تضمها قائمة الأسهم التي اعتمدتها اللجنة الشرعية بالبنك بينما ليس هناك اشتراط لوجود كفيل حتى تحصل على التمويل الشخصي من بنك البلاد.

يصل تمويل بنك البلاد الشخصي الى 2 مليون بيان سعودي مع السماح بالحصول على زيادة في التمويل كتمويل إضافي وهو أيضا متاح لأعضاء وعملاء البنوك المحلية.

شروط الحصول على تمويل سداد المديونية من بنك البلاد

أن يكون عمر العميل تجاوز 21 عام وهو صاحب حساب جاري في البنك، وأن يكون أيضا صاحب عمل في منشأة معتمدة من قبل البنك حيث لا يقل دخله الصافي عن 5000 ريال.