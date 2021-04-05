نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية..خطوات الاشتراك في المسابقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية، أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية، فقد ازداد البحث في الفترات الأخيرة عن رابط المسابقة التي توفره وزارة التعليم للطلاب، فقد تعاونت وزارة التعليم بالمملكة مع شركة مايكروسوفت لمسابقة تبرمج لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية، حيث تعد لعبة ماين كرافت من الألعاب المختلفة التي تنمي زهن الطلاب وتساعدهم لحل المسائل الحسابية في وقت اسرع وتساعد علي البرمجة، فعلي جميع الطلاب الراغبين في الاشتراك في مسابقة ماين كرافت التعليمية اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها في الفقرات التالية من خلال مقالنا لكي يتم الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية.

تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودي عن مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت لجميع مراحل الطلاب التعليمية وذلك من اجل تنمية مهارات الطلاب والطالبات، فقد يتم الاشتراك في هذه اللعبة من خلال التسجيل في الدخول للعبة ماين كرافت.

علي الطالب الراغب في الاشتراك في مسابقة ماين كرافت التعليمية تنزيل لعبة ماين كرافت من خلال متجر جوجل بلاي الخاص بحسابك الجوال ثم قم بتسجيل البيانات اللازمة كالاسم والرقم السري فقد يتم تنزيل لعبة ماين كرافت علي جميع الأجهزة الالكترونية، ثم قم بالنقر علي تسجيل ويمكن تنزيلها علي أجهزة الكمبيوتر وتثبيتها في خلال دقائق فقط، فقد يتم الدخول علي لعبة ماين كرافت التي وفرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من خلال تنزيل اللعبة علي جهاز الكمبيوتر وعليك الدخول علي تسجيل اللعبة من خلال بيانات منصة مدرستي التعليمية.

رابط مسابقة لعبة ماين كرافت التعليمية تبرمج

المشاركة في مسابقة تبرمج مدرستي ماين كرافت، حيث يتم الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج في مرحلتين، حيث تحتوي المرحلة الأولي علي تفعيل ساعدة برمجة ويتم المشاركة فيها إدارة التعليم بالاستعانة بالمعلمين، وفي المرحلة الثانية من المسابقة يتم التصميم الابداعي بمشاركة جميع الطلاب والطالبات لمشتركون في المسابقة، ويتم المشاركة في المسابقة من خلال التسجيل داخل لعبة ما ين كرافت التعليمية كالتالي:

يمكن تحميل لعبة ماين كرافت من خلال جوجل كروم أو من خلال الرابط التالي: لعبة ماين كرافت التعليمية.

مسابقة ماين كرافت التعليمية تبرمج

يمكن الاشتراك في مسابقة ماين كرافت التعليمية التي اقترحتها وزارة التعليم بالمملكة السعودية من خلال الدخول الي رابط لعبة ماين كرافت التعليمية، وذلك من خلال هذا الرابط التالي: مسابقة ماين كرافت التعليمية.

يمكن للمتسابق ايضا الدخول الي الرابط الرسمي لموقع code.org وسوف يتم تحويلك الي ساعة البرمجة الخاصة بالمسابقة.